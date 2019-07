Egyre többen használnak fémből vagy más tartós anyagból készült szívószálat, hogy az egyszerhasználatos műanyag szívószál használatát visszaszorítsák. A cégek is egyre többet korlátozzák az ilyen környezetszennyező műanyag tárgyak használatát. A 444 egy olyan esetről számol be, amikor a fém szívószál okozott tragédiát: egy 60 éves brit nő, Elea Struthers-Gardner a poharához rögzített fém szívószálat használt, de elesett, olyan szerencsétlenül, hogy a szívószál átszúrta a szemét, és olyan végzetes agysérülést okozott, hogy belehalt. A nő korábban olyan gerincsérülést szenvedett, ami miatt gyakran vesztette el egyensúlyát, ez történhetett most is.