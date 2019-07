Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jeremy Corbyn közölte, bármilyen, a toryk által összehozott Brexit-megállapodásról szóló népszavazásnál inkább a maradás mellett kampányolnának.","shortLead":"Jeremy Corbyn közölte, bármilyen, a toryk által összehozott Brexit-megállapodásról szóló népszavazásnál inkább...","id":"20190709_Brexit_A_Munkaspart_nepszavazast_akar_a_Brexitmegallapodasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263298d3-1be2-427c-bb15-1e71fb098292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Brexit_A_Munkaspart_nepszavazast_akar_a_Brexitmegallapodasrol","timestamp":"2019. július. 09. 13:57","title":"Brexit: A Munkáspárt népszavazást akar a Brexit-megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. A Nemzeti alaptantervből (NAT) húztak 200 oldalt.","shortLead":"És a kerettantervek is elkészülnek lassan. Jobsról most egyik legnagyobb riválisa mesélt, Bill Gates egyszerre csodálta és szörnyű embernek is tartotta őt.","shortLead":"Még halála után 8 évvel sem feledte el a világ az egykori Apple-vezér, Steve Jobs karizmatikus személyiségét, és szinte...","id":"20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc4d452-58f8-48b5-9e2f-fd6fb7bef0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_bill_gates_microsoft_steve_jobs_apple_interju","timestamp":"2019. július. 10. 12:03","title":"Bill Gates szerint Steve Jobs igazi varázsló volt, de időnként nem volt nehéz utálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beigazolódtak a korábbi felvásárlási pletykák a két tőzsdei cégről, a T-Systemsről és a 4iG-ről: utóbbi, a \"kishal\", megvette az előbbit, a \"nagy halat\". ","shortLead":"Beigazolódtak a korábbi felvásárlási pletykák a két tőzsdei cégről, a T-Systemsről és a 4iG-ről: utóbbi, a \"kishal\"...","id":"20190709_4iG_mezsaros_tsystems_jaszai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f4b204-a9e2-4490-a708-a306e84fc553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_4iG_mezsaros_tsystems_jaszai","timestamp":"2019. július. 09. 15:02","title":"A 4iG-sztori: visszautasíthatatlan ajánlatot tettek a T-Systemsre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0ebe0b-0b40-4c00-bf7c-cc115624991e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta az Apple (és épp teszteli), hogyan tehetné egyszerűbbé és biztonságosabbá az iCloud használatát. Ehhez természetesen a saját eszközeit veti be.","shortLead":"Kitalálta az Apple (és épp teszteli), hogyan tehetné egyszerűbbé és biztonságosabbá az iCloud használatát. Ehhez...","id":"20190709_apple_icloud_biometrikus_azonositas_ios_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0ebe0b-0b40-4c00-bf7c-cc115624991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaac7552-1ff8-4280-a30b-846cded1c2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_icloud_biometrikus_azonositas_ios_13","timestamp":"2019. július. 09. 13:03","title":"Belépne az iCloudba, de nem tudja a jelszavát? Ez hamarosan már nem lesz probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","shortLead":"Fábián Tamás az év végig nem mehet be.","id":"20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2113de29-0f5f-4088-914d-e558cb7344ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e0bc9-5b05-4aa5-8795-279d4e4cc260","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kitiltottak_a_Parlamentbol_az_Index_ujsagirojat","timestamp":"2019. július. 09. 17:36","title":"Kitiltották a Parlamentből az Index újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff6dd2-a293-42ed-94e4-3c68dcc72a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. ","shortLead":"Jelentősen megugrottak a kínai bérek, a nagyvárosokban már keresnek annyit, mint Kelet-Európában. \r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]