[{"available":true,"c_guid":"8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt, az amerikai kormányzat álláspontja szerint egy ilyen virtuális pénz alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is. ","shortLead":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra...","id":"20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a55a7-ea80-45d2-81a8-fee4333436a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","timestamp":"2019. július. 16. 08:00","title":"Már most félnek a Facebook adócsalásra csábító kriptopénzétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","shortLead":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","id":"20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbefdab-d24b-4d02-807f-1d23fb2fa936","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","timestamp":"2019. július. 15. 08:21","title":"A legkisebb és legolcsóbb cseh SUV: megkezdődött a Skoda Kamiq gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még nem volt tapasztalható.","shortLead":"Ha a klímatudósok előrejelzése beigazolódik, akkor globális átlagot nézve olyan meleg lesz júliusban, amilyen eddig még...","id":"20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181336d9-6bbf-4901-a5c3-0fcc3f5f8e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_junius_julius_rekordmeleg","timestamp":"2019. július. 17. 08:03","title":"Ha júniusban melege volt, akkor most készüljön: július végül még forróbb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, amely Emmanuel Macron államfő elképzelésének megfelelően öt évre tervezi a munkálatok időtartamát.","shortLead":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi...","id":"20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d1be0f-d994-4bb1-b840-76e8cee0c940","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","timestamp":"2019. július. 17. 06:42","title":"Adókedvezményt kap, aki segít újjáépíteni a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolhat az HBO saját gyártású sorozata. ","shortLead":"Tarolhat az HBO saját gyártású sorozata. ","id":"20190716_emmy_dij_jeloles_tronok_harca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b05265-a99c-4d08-955f-211d5b604e28","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_emmy_dij_jeloles_tronok_harca","timestamp":"2019. július. 16. 20:15","title":"Tévéműsor soha annyi Emmy-jelölést még nem kapott, mint most a Trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond német védelmi miniszteri posztjáról.","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond...","id":"20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb9a1f-38cb-4587-9f94-d9007a753b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Lemond a miniszterségről Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2020-tól kevesebbet indítanak, drágábban.","shortLead":"2020-tól kevesebbet indítanak, drágábban.","id":"20190715_Megnyirbalja_az_OKJ_tanfolyamokat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46328bea-4f7c-4b15-b00d-af000c857897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a5a769-99f7-432e-a4a9-de62d61863c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Megnyirbalja_az_OKJ_tanfolyamokat_a_kormany","timestamp":"2019. július. 15. 11:02","title":"Megnyirbálja az OKJ-tanfolyamokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas helyek egyelőre nem lesznek, az építkezést az adófizetők állják, a számla átlépte a 3,5 milliárd forintot.","shortLead":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas...","id":"20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a53476-2a59-4153-b512-e621517e9a59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","timestamp":"2019. július. 15. 16:27","title":"Kell még 164 millió forint közpénz a milliós tandíjjal induló elit magániskolára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]