Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","shortLead":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","id":"20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af6207-13cb-41b7-8526-83653bdf18cf","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","timestamp":"2019. július. 18. 22:00","title":"Mindhárom magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási helyét is meg lehetett nézni.","shortLead":"Az Avast nemrég szúrta ki azokat az appokat, amelyekkel az áldozat szöveges üzeneteit, híváslistáját és tartózkodási...","id":"20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e483539-34f7-49d2-a2b4-d58531e5c81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_google_play_aruhaz_kemkedes_android","timestamp":"2019. július. 18. 09:33","title":"Több alkalmazást is töröltek a Google Play áruházból, mert kémkedni lehetett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szamaratransznyefty-Terminal magánvállalat volt vezérigazgatójáról van szó.","shortLead":"A Szamaratransznyefty-Terminal magánvállalat volt vezérigazgatójáról van szó.","id":"20190718_Szennyezett_koolaj_elfogtak_az_ugy_egyik_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60e7008-417f-46a8-830f-c020e7ade647","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szennyezett_koolaj_elfogtak_az_ugy_egyik_gyanusitottjat","timestamp":"2019. július. 18. 18:55","title":"Szennyezett kőolaj: elfogták az ügy egyik gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte csak ő képes nyugdíjba küldeni Tarlós Istvánt. ","shortLead":"Szerinte csak ő képes nyugdíjba küldeni Tarlós Istvánt. ","id":"20190719_Berki_Krisztian_fopolgarmester_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d8d1d6-3443-4065-ae17-a0c5e5a63b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Berki_Krisztian_fopolgarmester_video","timestamp":"2019. július. 19. 15:44","title":"Berki Krisztián ruhában mászott ki egy medencéből, majd bejelentette, hogy indul a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagvizsgáló magyar blog felmérése szerint a magyarok közt is akadnak, akik szerint a holdra szállás csak mese, és valójában soha nem járt ember az égitesten.","shortLead":"A Csillagvizsgáló magyar blog felmérése szerint a magyarok közt is akadnak, akik szerint a holdra szállás csak mese, és...","id":"20190717_holdra_szallas_nasa_magyarok_kerdoiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e11167-b15c-4d38-a0f1-e45467f7d753","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_holdra_szallas_nasa_magyarok_kerdoiv","timestamp":"2019. július. 17. 18:03","title":"A magyarok nem kis része szerint azért kamu a holdra szállás, mert az ember nem élhet túl egy ilyen utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal. Amerikai kutatók majmokat ültettek a képernyő elé, hogy jobban megértsék ezt a jelenséget. Kiderült: a csimpánzoknak is van kedvenc filmjük.","shortLead":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal...","id":"20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e80b9-5983-44e3-b845-a6c81122331d","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"A csimpánzok is imádnak közösen filmet nézni. De mit mond ez el rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","shortLead":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","id":"20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1e41e-fcf3-452f-a59c-58b85c73129c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","timestamp":"2019. július. 18. 17:58","title":"Le a Librával! – a G7 pénzügyminiszterei egységesen elutasítják a Facebook pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"180 millió forintért a Mészáros-féle R-Kord szereli a MÁV több száz sorompóját.","shortLead":"180 millió forintért a Mészáros-féle R-Kord szereli a MÁV több száz sorompóját.","id":"20190719_Meszaros_Lorincek_megszerelnek_par_szaz_sorompot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a669a5c3-adbf-40bd-b8a8-13e27decfb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Meszaros_Lorincek_megszerelnek_par_szaz_sorompot","timestamp":"2019. július. 19. 10:51","title":"Mészáros Lőrincék megszerelnek pár száz sorompót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]