[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly a munkaerőhiány a rendvédelmi területen, valamennyi szakma bajban van a rendőröktől és a tűzoltóktól a pénzügyőrökön át a büntetés-végrehajtásig – írja a Népszava.","shortLead":"Komoly a munkaerőhiány a rendvédelmi területen, valamennyi szakma bajban van a rendőröktől és a tűzoltóktól...","id":"20190720_Ezrevel_hagyjak_ott_a_rendorok_a_hivatasos_allomanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4487be1-aeca-4911-ac72-2561836647fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Ezrevel_hagyjak_ott_a_rendorok_a_hivatasos_allomanyt","timestamp":"2019. július. 20. 08:19","title":"Ezrével hagyják ott a rendőrök a hivatásos állományt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember sérült meg súlyosan.\r

\r

","shortLead":"Két ember sérült meg súlyosan.\r

\r

","id":"20190720_Karambolozott_ket_munkagep_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfb13aa-18c1-40c3-b23a-6b6e779f678e","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Karambolozott_ket_munkagep_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. július. 20. 20:58","title":"Karambolozott két munkagép a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fiatal férfiak egy csoportja széttépte és az utcán égette el a szivárványos zászlót. ","shortLead":"Fiatal férfiak egy csoportja széttépte és az utcán égette el a szivárványos zászlót. ","id":"20190721_Konnygazzal_oszlattak_az_ellentuntetoket_egy_lengyel_melegfelvonulason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be53c63-8a71-4303-b87e-57933b916c32","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Konnygazzal_oszlattak_az_ellentuntetoket_egy_lengyel_melegfelvonulason","timestamp":"2019. július. 21. 08:08","title":"Könnygázzal oszlatták az ellentüntetőket egy lengyel melegfelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak erre kíváncsi az európai ombudsman, a támogatások teljes szabályrendszerét tekintené át. ","shortLead":"Nemcsak erre kíváncsi az európai ombudsman, a támogatások teljes szabályrendszerét tekintené át. ","id":"20190719_Vizsgaljak_miert_a_Coca_Cola_szponzoralta_a_roman_EUelnokseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe1b4f-eec7-4460-9417-08a0fd35f9c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Vizsgaljak_miert_a_Coca_Cola_szponzoralta_a_roman_EUelnokseget","timestamp":"2019. július. 19. 19:28","title":"Vizsgálják, miért a Coca Cola szponzorálta a román EU-elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig titkosítva voltak.","shortLead":"Egy tudományos újságíró olyan részletekről számol be a holdra szállással kapcsolatos új könyvében, melyek sokáig...","id":"20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80367f6-f999-46c1-913f-6ffc9cfa4099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b138e2f-9289-4ae1-ab97-64d5da8bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_nasa_holdra_szallas_parancsnoki_modul_urhajosok_tragedia_nancy_atkinson_konyv","timestamp":"2019. július. 20. 14:03","title":"Titkolt részletek: hajszálon múlt, hogy a holdra szállás nem végződött tragédiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d59842-4ead-43f5-93e7-539cc76be642","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulója mutatja csak igazán, mekkora kihívás volt embert juttatni a szomszédos égitestre. Más kérdés, hogy a nehézségek bizonyos része csupán hajmeresztő teóriákon alapult, melyek aztán nem mutatkoztak jogos félelemnek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulója mutatja csak igazán, mekkora kihívás volt embert juttatni a szomszédos égitestre. Más...","id":"20190720_holdra_szallas_50_evfordulo_apollo_11_nasa_neil_armstrong_bakterium_homok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d59842-4ead-43f5-93e7-539cc76be642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8bdb1f-f32f-45ff-99ca-551f7b7e5a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_50_evfordulo_apollo_11_nasa_neil_armstrong_bakterium_homok","timestamp":"2019. július. 20. 08:03","title":"Ami miatt rettegtek a holdra szállásról: embernyelő homok, űrbéli kórságok, fullasztó holdpor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f827a-0599-4643-ac65-e2de3117ebff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alan Moore kiadott még egy utolsó nagy dobást, mielőtt végleg nyugdíjba megy a képregénybizniszből.","shortLead":"Alan Moore kiadott még egy utolsó nagy dobást, mielőtt végleg nyugdíjba megy a képregénybizniszből.","id":"20190719_Visszavonul_a_Watchmen_es_a_V_mint_verbosszu_alkotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222f827a-0599-4643-ac65-e2de3117ebff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4a14a8-777c-4f34-8aac-efa0a6831b07","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Visszavonul_a_Watchmen_es_a_V_mint_verbosszu_alkotoja","timestamp":"2019. július. 19. 20:06","title":"Visszavonul a Watchmen és a V mint vérbosszú alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c00173-99b3-430b-8ae1-4b3f975fb85b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egy újabb telefonnal, hanem különleges okostelevízióval rukkol ki a Huawei, pontosabban Honor almárkája augusztus elején. Bár a cég részéről nagy a titkolózás, sokan úgy vélik, ebben az eszközben mutatkozhat be a vállalat évek óta fejlesztett operációs rendszere, a HongMeng.","shortLead":"Nem egy újabb telefonnal, hanem különleges okostelevízióval rukkol ki a Huawei, pontosabban Honor almárkája augusztus...","id":"20190719_huawei_honor_smart_screen_okosteve_hongmeng","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c00173-99b3-430b-8ae1-4b3f975fb85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a110aea-d148-4717-82de-011fea835750","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_huawei_honor_smart_screen_okosteve_hongmeng","timestamp":"2019. július. 19. 14:03","title":"Tévét ad ki a Huawei, azon futhat először saját operációs rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]