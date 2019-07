Bombafenyegetés ért több mecsetet és a Baloldal központját is Németországban.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolgár hatóságok letartóztattak egy 20 éves férfit, akiről azt gyanítják, ő követhette el a támadást.","shortLead":"A bolgár hatóságok letartóztattak egy 20 éves férfit, akiről azt gyanítják, ő követhette el a támadást.","id":"20190722_adatlopas_bulgaria_adohivatal_adatszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71a21ee-bbf7-42ea-a438-902e4cb10cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_adatlopas_bulgaria_adohivatal_adatszivargas","timestamp":"2019. július. 22. 12:33","title":"Meghackelték Bulgáriát, több mint 5 millió állampolgár adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e3dc5a-d438-4d9d-893b-de41f35ce8ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő megsérült a karambolban.","shortLead":"Az autót vezető nő megsérült a karambolban.","id":"20190722_Mobilozas_kozben_busznak_hajtott_egy_autos_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e3dc5a-d438-4d9d-893b-de41f35ce8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc40efd-6825-4d43-8fbc-ef323015580c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Mobilozas_kozben_busznak_hajtott_egy_autos_Gyorben","timestamp":"2019. július. 22. 12:10","title":"Mobilozás közben busznak hajtott egy autós Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42643bb0-15f3-442e-8195-7dc347c93c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan projektet sikerült megszereznie egy hackercsoportnak, amelyet vagy már megvalósított, vagy még csak elméletben dolgozott ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Több olyan projektet sikerült megszereznie egy hackercsoportnak, amelyet vagy már megvalósított, vagy még csak...","id":"20190722_szovetsegi_biztonsagi_szolglat_sytech_szerver_hackeles_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42643bb0-15f3-442e-8195-7dc347c93c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf65a8d-7663-4298-bfbf-92bdaf2a2298","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_szovetsegi_biztonsagi_szolglat_sytech_szerver_hackeles_kibertamadas","timestamp":"2019. július. 22. 08:33","title":"Feltörtek egy fontos orosz szervert, ezeken dolgozhatott a KGB utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5965bf6f-3170-4acd-ba78-1b90a1f7936f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel készültek.","shortLead":"A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel...","id":"20190721_holdra_szallas_time_nasa_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5965bf6f-3170-4acd-ba78-1b90a1f7936f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9debdd30-ed2d-42de-8422-78c8983c51a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_time_nasa_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. július. 21. 08:03","title":"Próbálja ki, ezzel az appal otthon is végigjátszhatja a holdra szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Olaszország csapatát győzték le 7-6-ra, ezzel bejutottak a legjobb négy közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs...","id":"20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207837bd-c6f2-4244-a615-5f0745a81b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42eacdf-a16f-464a-ab28-44c6677397d7","keywords":null,"link":"/sport/20190722_noi_vizilabda_valogatott_elodonto_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 22. 12:40","title":"Nagy csata után vb-elődöntős a női pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét. A teljesítményről Geekbench-adatok árulkodnak.

","shortLead":"Az Asus küszöbön álló gamer telefonja kaphatja meg először a Qualcomm új, eddigi legerősebb lapkakészletét...","id":"20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f4b60b-f965-4cf2-884c-a234fb62b4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d37cb8-28df-4c43-acc8-6d152feb9293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_asus_rog_phone_2_geekbench_benchmark_snapdragon_855_plusz","timestamp":"2019. július. 21. 16:03","title":"Hogy mennyire erős? Így teljesít az új Qualcomm-lapkakészlet az Asus telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról hallani.","shortLead":"Viszonylag ritkák az olyan hírek, amelyek iPhone-ok robbanásáról szólnak. Azonban most éppen egy ilyen iPhone 6-ról...","id":"20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c3612c-f0ca-4c6b-9d03-c63670b90ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281610ba-ec05-4b54-a762-46bf15af5b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_felrobbant_kigyulladt_iphone_6","timestamp":"2019. július. 22. 11:03","title":"Lángra kapott egy 11 éves kislány iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]