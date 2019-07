Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","shortLead":"A magyar teniszező a selejtezőből jutott el a döntőig az umagi salakos tornán.","id":"20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925af506-1f66-45fa-88c7-3d36c1671337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb172bc-d873-4b83-a4bd-19c42f073bc2","keywords":null,"link":"/sport/20190720_Balazs_Attila_eleteben_eloszor_dontos_egy_ATPtornan","timestamp":"2019. július. 20. 19:38","title":"Tenisz: Balázs Attila életében először döntős egy ATP-tornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember sérült meg súlyosan.\r

\r

","shortLead":"Két ember sérült meg súlyosan.\r

\r

","id":"20190720_Karambolozott_ket_munkagep_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfb13aa-18c1-40c3-b23a-6b6e779f678e","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Karambolozott_ket_munkagep_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. július. 20. 20:58","title":"Karambolozott két munkagép a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

\r

","shortLead":"A könnygázhoz hasonló anyag egyórás tüneteket okozott a metró szerencsétlenül járt utasainak.\r

\r

","id":"20190720_Ket_ferfit_keres_a_rendorseg_gazsprayt_fujtak_a_londoni_metron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3593658-e714-4504-bc57-c499896753b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Ket_ferfit_keres_a_rendorseg_gazsprayt_fujtak_a_londoni_metron","timestamp":"2019. július. 20. 18:20","title":"Két férfit keres a rendőrség, gázsprayt fújtak a londoni metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fény-és félsorompó teljesen jól működött az átjáróban, mégis megtörtént a baleset. ","shortLead":"A fény-és félsorompó teljesen jól működött az átjáróban, mégis megtörtént a baleset. ","id":"20190721_Halalra_gazolt_a_tehervonat_egy_ferfit_Berettyoujfaluban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2d0afb-c2cc-481b-a1ed-b19187e00936","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Halalra_gazolt_a_tehervonat_egy_ferfit_Berettyoujfaluban","timestamp":"2019. július. 21. 14:22","title":"Halálra gázolt a tehervonat egy férfit Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b4d9d-62ff-4bc6-b687-4e0f3d09e038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben zajlik egy családbüszkeségi vonulás is a szlovák fővárosban.\r

\r

","shortLead":"Közben zajlik egy családbüszkeségi vonulás is a szlovák fővárosban.\r

\r

","id":"20190720_A_pozsonyi_polgarmester_vezeti_a_Prideot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66b4d9d-62ff-4bc6-b687-4e0f3d09e038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d49c43-f3d6-48cd-bedd-e4dab451c7b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_A_pozsonyi_polgarmester_vezeti_a_Prideot","timestamp":"2019. július. 20. 18:04","title":"A pozsonyi polgármester vezeti a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","shortLead":"Hómapok óta romlanak az üzleti várakozások, és a lakosság is egyre rosszabbnak látja a pénzügyi helyzetét. ","id":"20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344e8805-453f-49b7-82e5-21d923b0212a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f66b4-bcbd-4a60-aa16-d61f415201c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Evek_ota_nem_latott_melyponton_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. július. 22. 06:57","title":"Évek óta nem látott mélyponton a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás. Az ország több pontján – megyeszékhelyeken és fővárosi kerületekben egyaránt – éles versenyre lehet számítani. Van, ahol már azt is tudjuk, kik csapnak össze. Térképre tettük a Fidesz és az ellenzék jelöltjeit.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás...","id":"20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d65bc-b473-4c8c-9729-395a1f45c237","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","timestamp":"2019. július. 22. 06:30","title":"Térképen a mezőny, amely összecsap az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szélsőséges időjárás és a tavalyi rekordtermés is közrejátszik.","shortLead":"A szélsőséges időjárás és a tavalyi rekordtermés is közrejátszik.","id":"20190720_A_tavalyi_fele_lehet_az_almatermes_dragulhat_a_gyumolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe57fb6-9452-4b3f-9668-4f0c4e968f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_A_tavalyi_fele_lehet_az_almatermes_dragulhat_a_gyumolcs","timestamp":"2019. július. 20. 19:16","title":"A tavalyi fele lehet az almatermés, drágulhat a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]