Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hivatalos közlés szerint a leépítés az \"előző vezetés negatív öröksége\". ","shortLead":"Hivatalos közlés szerint a leépítés az \"előző vezetés negatív öröksége\". ","id":"20190724_10_ezer_embert_kuld_el_a_Nissan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff26d27-a9d3-462f-87ee-e097eca549c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_10_ezer_embert_kuld_el_a_Nissan","timestamp":"2019. július. 24. 10:59","title":"10 ezres leépítést jelentett be világszinten a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó rendszer, ami bizonyos helyzetekben életmentő is lehet.","shortLead":"Az aBS, vagyis a blokkolásgátló rendszer tökéletes kiegészítője lehet az úgynevezett elektronikus fékerő-elosztó...","id":"20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979ec014-214e-4cd3-8d2f-33394e62274f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20707557-8c44-460e-ab8e-81000b0bd2b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_ebd_elektronikus_fekero_eloszto","timestamp":"2019. július. 24. 21:33","title":"Három betű, ami segíthet megállni az autóval: így működik az EBD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sporttámogatásra háromszor többet költenek Orbánék, mint kutatásokra.","shortLead":"Sporttámogatásra háromszor többet költenek Orbánék, mint kutatásokra.","id":"20190724_Az_MTA_megcsonkitasa_utan_tobbet_koltenek_sportakademiakra_mint_tudomanyosra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2d1c4a-bfb6-419e-bd03-d4e756fb1a5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Az_MTA_megcsonkitasa_utan_tobbet_koltenek_sportakademiakra_mint_tudomanyosra","timestamp":"2019. július. 24. 07:58","title":"Az MTA megcsonkítása után többet költenek sportakadémiákra, mint tudományosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mióta a hvg.hu nyilvánosságra hozta, hogy szexuális fajtalanság történt a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó honvéd középiskolában, a kormánypárt több körben próbálja megmagyarázni a honvédség feltuningolásának időszakában duplán kínos esetet. Ezúttal Németh Szilárd futott neki a pacalfőzésnél valamivel komplexebb kihívásnak, hogy alig pár mondaton belül önellentmondásba keveredjen: felsorolta, milyen lépéseket tettek a bántalmazási ügy rendezéséért, majd hozzátette, hogy amúgy az egész csak „az ellenzéki média” hazugsága. Azt is kikövetkeztette, hogy egy anális zaklatóból nem lesz esküjéhez hű honvédő. \r

\r

","shortLead":"Mióta a hvg.hu nyilvánosságra hozta, hogy szexuális fajtalanság történt a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó honvéd...","id":"20190725_Nemeth_Szilard_zsenit_villant_szexualis_zaklatobol_nem_lesz_jo_svadaju_katona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954d1b39-5eb6-43eb-8904-40720f1294ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Nemeth_Szilard_zsenit_villant_szexualis_zaklatobol_nem_lesz_jo_svadaju_katona","timestamp":"2019. július. 25. 09:54","title":"Németh Szilárd zsenit villant: szexuális zaklatóból nem lesz jó svádájú katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik a Buckingham-palotában II. Erzsébet királynővel. Fő feladata a Brexit véghezvitele lesz, de az is kérdés, mire készül Washingtonnal, annál is inkább, mert az elmúlt hetekben először egy visszautasíthatatlan ajánlat érkezett Trumptól, majd egy diplomáciai botrány zavarta meg a két ország viszonyát. ","shortLead":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik...","id":"20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9f5e1-a088-4a6d-9003-596e80085902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","timestamp":"2019. július. 24. 16:23","title":"Nigel Farage nagyköveti címet kaphat a frissen kinevezett Boris Johnsontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","shortLead":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","id":"20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862e2a84-e309-4ce5-9551-daaf2df4b067","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. július. 24. 15:00","title":"Nem jutott döntőbe Cseh László 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d7b1e-7a39-4878-b7cc-3a786e0f9502","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Itt_van_drMarias_kepe_Berki_Krisztianrol_aki_fopolgarmesterkent_mindenkinek_kivasalja_majd_a_herejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d7b1e-7a39-4878-b7cc-3a786e0f9502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f0106-4f7d-4c5c-ad3c-88182ffb7525","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Itt_van_drMarias_kepe_Berki_Krisztianrol_aki_fopolgarmesterkent_mindenkinek_kivasalja_majd_a_herejet","timestamp":"2019. július. 25. 11:19","title":"Itt van drMáriás képe Berki Krisztiánról, aki főpolgármesterként mindenkinek kivasalja majd a heréjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]