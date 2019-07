Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is felfedezte az érdekérvényesítésnek ezt a módját, és ez rossz hír mindenki számára, aki okostelefont szeretne venni. Japán és Dél Korea is...","id":"20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok
2019. július. 26. 16:29
Százéves konfliktus miatt drágulhatnak az okostelefonok

A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.
2019. július. 26. 20:33
Kikerülnek a Messengerből a játékok

A TV2 csak elégedett páciensekkel beszélt.
2019. július. 26. 22:25
A TV2 is kiment az Onkológiai Intézetbe, és leforgatta, hogy világszínvonalú

Kevesebb a baleset, de nagyobb az okozott kár értéke.
2019. július. 27. 20:32
Kiderült, melyik jármű jelenti a legnagyobb veszélyt az utakon

Sikerrel pályázott a vissza nem térítendő támogatásra a tarcali Andrássy Rezidencia.
2019. július. 26. 15:46
Közpénzből bővítik Mészáros Lőrinc luxushoteljét

A Wall Street Journal által készített elemzés szerint az Apple mobilalkalmazásai gyakran sorolódnak a többi app elé, ha valaki az App Store-ban keres. A vádra az Apple is reagált.
2019. július. 27. 18:03
Megvádolták az Apple-t: előresorolja saját appjait, ha valaki az App Store-ban keres 27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. 2019. július. 28. 08:22
Hőség és felhőszakadás vár ma ránk

Az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett jelentésében, amely egyben nem tanácsolja az e-cigarettát azoknak, akik le akarnak szokni a dohányzásról.
2019. július. 26. 20:55
WHO: az elektromos cigi káros