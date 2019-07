Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","shortLead":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","id":"20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec4d539-5967-4e39-bb88-9f714bd9ee63","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","timestamp":"2019. július. 30. 10:19","title":"Rakétavető lapult a reptéri poggyászban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Medveotthonban fogadták be őket.","shortLead":"A Medveotthonban fogadták be őket.","id":"20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe85205b-fff4-4fc1-8826-25e185601441","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","timestamp":"2019. július. 29. 14:02","title":"Cirkuszi oroszlánok találtak otthonra Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi Világgazdaság. ","shortLead":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi...","id":"20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5b9d1-e076-4046-b88b-3bc6e8644799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"2,66 milliárd litert tankoltak az első félévben a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal, hogy tavasszal bemutatták az összehajtható okostelefonjukat. Most épp a Huawei Mate X piaci bevezetése kapcsán történt újabb fejlemény.","shortLead":"Bő fél év távlatából egyre inkább úgy tűnik, a gyártók a saját maguk által ásott csapdába estek bele azzal...","id":"20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a052032-95e1-41d9-86bc-6bbec6e82b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_huawei_mate_x_osszehajthato_okostelefon_piaci_bevezetes_he_gang","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Újabb fordulat az összehajtható telefonoknál, ezúttal a Huawei Mate X-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9b02e-e705-4875-8f9d-f67be9d1b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki megállította minden idők egyik legnagyobb kibertámadását. A férfit egy malware megalkotásával vádolták meg, végül vádalku született.","shortLead":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki...","id":"20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c9b02e-e705-4875-8f9d-f67be9d1b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6361e143-cb81-4fb4-88d9-09d744c8e80c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","timestamp":"2019. július. 29. 13:03","title":"Megúszta a börtönt az informatikus, aki 3028 forintból állította meg WannaCry zsarolóvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","shortLead":"A Mohácsy-féle irodalomtankönyveket és a Hajdu-féle matematika-tankönyveket ezentúl állami kiadók fogják kiadni. ","id":"20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db701f-e14a-4845-a2ad-17fcf765ddf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Ket_kiado_inkabb_atadta_az_allamnak_a_nepszeru_tankonyveik_kiadasi_jogat","timestamp":"2019. július. 29. 09:58","title":"Két kiadó inkább átadta az államnak a népszerű tankönyveik kiadási jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","shortLead":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","id":"20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e25a0-c86e-45da-9e08-dbc500de4da4","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. július. 29. 14:05","title":"Andy Vajna zongoráját siratja Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","shortLead":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","id":"20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e3121-a593-4f66-8c61-34f2b892eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","timestamp":"2019. július. 28. 16:35","title":"Hétfőn is esni fog, de így is 32 fokot mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]