Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot mutattak be az amerikai képviselőházban, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok hatóságainak, hogy korrupt külföldi tisztviselők - így akár magyarok - ellen is büntetőeljárást indítsanak – írta a Népszava.","shortLead":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot...","id":"20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce5ac14-1cba-468d-838d-9114568e5bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:28","title":"Microsoft-ügy: az USA külföldi tisztviselőket is büntethetne egy új törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd85fe2-3cbb-4f4f-aa66-a2e3a6c88994","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajó 700 ezer liter üzemanyagot szállított.","shortLead":"A hajó 700 ezer liter üzemanyagot szállított.","id":"20190804_Iran_idegen_olajszallito_tartalyhajo_Perzsa_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd85fe2-3cbb-4f4f-aa66-a2e3a6c88994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0c000-5b15-4710-937d-afcee29ff13d","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Iran_idegen_olajszallito_tartalyhajo_Perzsa_obol","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:42","title":"Irán lefoglalt egy idegen olajszállító tartályhajót a Perzsa-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég szerint nem általános a probléma.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég...","id":"20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccf0687-f3b7-4b91-a560-9fa657f36a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:03","title":"Mi történik a Balatonnál a mobilinternettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532229de-272c-46db-85db-1934dd715411","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szokásosnál is nagyobb türelemre lesz szükség. ","shortLead":"A szokásosnál is nagyobb türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Magyar_Nagydij_Mogyorod_kozlekedes_forgalom_Hungaroring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=532229de-272c-46db-85db-1934dd715411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38ad8b-3f2a-4123-bdab-d651a3c21531","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190804_Magyar_Nagydij_Mogyorod_kozlekedes_forgalom_Hungaroring","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:58","title":"Így változik a forgalom a Magyar Nagydíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei határátkelőhelyen szombat délelőtt - tájékoztatta Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.","shortLead":"A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei...","id":"20190803_Torlodas_alakult_ki_a_hatarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb96cc4-c7e4-4fdc-a9e2-9ad9af31f002","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Torlodas_alakult_ki_a_hatarnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:45","title":"Hirtelen sokan lettek a szerb határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","shortLead":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","id":"20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eb5b7-9a45-458b-bb0f-0e897adc37d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:42","title":"Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert tervez. Elismeri, hogy vannak sztárallűrjei, de nem tartja magát hisztisnek. HVG-portré.","shortLead":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes Nepálban meditál, Japánban tanít, segíti a Pető Intézetet és ékszert...","id":"201931_rost_andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41253a04-5782-4ab5-83c6-3b945ddc9824","keywords":null,"link":"/kultura/201931_rost_andrea","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:00","title":"Rost Andrea: Egy Vezúv van a lelkemben, és drámai helyzetekben kitör ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]