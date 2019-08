Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap, újabb androidos kártevő. A legutóbb felfedezett zsarolóvírus-család online fórumokon, illetve SMS-eken keresztül fertőz.","shortLead":"Újabb nap, újabb androidos kártevő. A legutóbb felfedezett zsarolóvírus-család online fórumokon, illetve SMS-eken...","id":"20190805_androidos_zsarolovirus_filecoderc_eset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce08779-4c6b-4f10-9d00-0d4c4e2c2018","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_androidos_zsarolovirus_filecoderc_eset","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Most vigyázzon az SMS-ekkel, ha androidos telefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot mutattak be az amerikai képviselőházban, amely lehetővé tenné az Egyesült Államok hatóságainak, hogy korrupt külföldi tisztviselők - így akár magyarok - ellen is büntetőeljárást indítsanak – írta a Népszava.","shortLead":"A Microsoft-botrány újra címlapra kerülése után néhány héttel augusztus 2-án egy olyan új, kétpárti törvényjavaslatot...","id":"20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce5ac14-1cba-468d-838d-9114568e5bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Amerikai_torvennyel_buntethetik_meg_a_kulfoldi_korrupt_tisztsegviseloket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:28","title":"Microsoft-ügy: az USA külföldi tisztviselőket is büntethetne egy új törvényjavaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf8d7ef1-f57f-4704-b2c2-4c5571c5f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia győzött a Hungaroringen a Forma-2-es verseny úgynevezett sprintfutamában. ","shortLead":"Mick Schumacher, a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia győzött a Hungaroringen a Forma-2-es verseny...","id":"20190804_Ismet_egy_Schumacher_unnepeltek_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf8d7ef1-f57f-4704-b2c2-4c5571c5f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821853a9-d6da-4aef-94b1-891dedf9513f","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Ismet_egy_Schumacher_unnepeltek_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:53","title":"Ismét egy Schumachert ünnepeltek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket a fiatalokat és munkáltatóikat támogatják a megfelelő megoldások megtalálásában.","shortLead":"A munkáltatóknak egyre nagyobb fejtörést okoz az Y generációs alkalmazottak megtartása. Az Y2Y szakértői ezeket...","id":"20190804_Y2Y_cegportre_coaching","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f34b9-f045-4026-b981-08f2dc7db706","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190804_Y2Y_cegportre_coaching","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:15","title":"Gyorsan továbblépnek az alkalmazottai? Ez segíthet megtartani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje alaposan kicentizte a parkolást. Vázoljuk, hogy pontosan mennyire.","id":"20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06400c7b-3eb5-45ef-979d-7180e833ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0420f-8694-4169-ae8c-73a89f2725e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_nap_fotoi_orult_vagy_zseni_aki_igy_parkol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:41","title":"A nap fotói: őrült vagy zseni, aki így parkol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f852437-a5f7-4a9d-9563-90543d44479c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beárazták a négykarikás gyártó lágyhibrid technikát kapott csúcskategóriás divatterepjáróját.","shortLead":"Beárazták a négykarikás gyártó lágyhibrid technikát kapott csúcskategóriás divatterepjáróját.","id":"20190805_33_millio_forinttol_indul_itthon_a_435_loeros_dizel_audi_sq8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f852437-a5f7-4a9d-9563-90543d44479c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d5a36a-a5f0-4c97-9f63-078f53ffc56b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_33_millio_forinttol_indul_itthon_a_435_loeros_dizel_audi_sq8","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:21","title":"33 millió forinttól indul itthon a 435 lóerős dízel Audi SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","shortLead":"Kisebb botrány lett az azonos neműek közötti szerelem elfogadását hirdető reklámból.","id":"20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b349c1-b8f5-4511-8507-667fe95e96f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Boldog_Istvan_Coca_Cola_plakat_BKK_BKV","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:51","title":"A fideszes Boldog István bojkottálja a kólaivást a Coca-Cola melegbarát plakátjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]