[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó olyan mobil kiadására készül, amely ezt a felületet használja.","shortLead":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó...","id":"20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b7faa3-dedc-4892-91da-2d60a5bc69b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:33","title":"Új mobilt ad ki a Huawei, de nem Android lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért büntette, mert korábban elmenekült a vihar elől.","shortLead":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért...","id":"20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64238ede-6a01-4080-9eff-4baa62fbef93","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:23","title":"Már lovat is húzott a kocsija után a kutyáját megkínzó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","shortLead":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","id":"20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8134a3-213c-46ab-aa0d-0b64ca0dd6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:48","title":"Jobbikos vezetéssel állítanak közös egyéni jelölteket Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b59fe47-94f6-4e17-9f25-8b4515eca6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már szeptembertől átveszi az ELKH az MTA kutatóintézeti hálózatát, írja a Magyar Hírlap, ettől féltek a kutatók.\r

