Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","shortLead":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","id":"20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f0a59-6f72-4533-84df-140951aea8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:50","title":"Nincs áram, nem járnak a repülők Japánban a Lekima tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymillió emberre 64 közúti halálos baleset jut. Ez 15 emberrel több, mint az uniós átlag.","shortLead":"Egymillió emberre 64 közúti halálos baleset jut. Ez 15 emberrel több, mint az uniós átlag.","id":"20190809_A_magyar_utak_a_legveszelyesebbek_kozott_vannak_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea93d705-2e2e-48d7-b21c-5fccdc83b937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee84e46-1739-44f2-8397-9ae90ed4e830","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_A_magyar_utak_a_legveszelyesebbek_kozott_vannak_Europaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:23","title":"A magyar utak a legveszélyesebbek között vannak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a686ca51-c8b9-45b0-8f56-91f45cf6972f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harmadik lett mindkét csapat. ","shortLead":"Harmadik lett mindkét csapat. ","id":"20190807_A_magyar_es_a_ferfi_valto_is_bronzermes_lett_az_ottusa_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a686ca51-c8b9-45b0-8f56-91f45cf6972f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479abc9a-90f2-4eb0-be6f-e5368a719c3a","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_magyar_es_a_ferfi_valto_is_bronzermes_lett_az_ottusa_Ebn","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:20","title":"A magyar női és a férfi váltó is bronzérmes lett az öttusa Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","shortLead":"Mindez azt jelenti, hogy a vázlatok alapján egész sportos lehet a dél-koreaiak városi kisautója. ","id":"20190808_Hyundai_i10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301b18da-4649-4af3-bc2c-9a1a0c2d2253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdfa0c-c70b-464f-9c93-ca8b2015f0c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Hyundai_i10","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:22","title":"Kicsit raliautós lesz az új Hyundai i10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.","shortLead":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább...","id":"20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190b306-7968-4fa7-834e-9b44140914fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:33","title":"Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dabus nevű mesterséges intelligencia egy újfajta ételtároló dobozt, valamint egy speciális lámpát tervezett meg, de kérdés: kapha-e ezekre szabadalmat a gép?","shortLead":"A Dabus nevű mesterséges intelligencia egy újfajta ételtároló dobozt, valamint egy speciális lámpát tervezett meg, de...","id":"20190808_mesterseges_intelligencia_dabus_talalmany_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b51aa7-6944-4930-85b6-e14dd0b73daa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_mesterseges_intelligencia_dabus_talalmany_szabadalom","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:03","title":"Feltalált valamit a mesterséges intelligencia, most eldőlhet, mennyire kezeljük a gépet \"emberként\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]