Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cikk szerzője közben közzétett egy bocsánatkérést, amiben minden érzékenyítő plakátot elítél.","shortLead":"A cikk szerzője közben közzétett egy bocsánatkérést, amiben minden érzékenyítő plakátot elítél.","id":"20190807_Birosagra_megy_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekezos_cikke_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612714f0-9d95-43b0-9bd3-d019245daeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0313e8d3-fbe6-4fb9-a556-9fc101b84366","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Birosagra_megy_a_MEOSZ_a_Pesti_Sracok_toloszekezos_cikke_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:04","title":"Bíróságra megy a MEOSZ a Pesti Srácok tolószékezős cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz ortodox egyháznak – illetve egyes papjainak – is vannak erős húzásai. Egy moszkvai pap, Artyemij Vlagyimirov például arról számolt be, hogy amikor meglátogatta Charles Darwin londoni sírját, a biológiai evolúció atyjának számító tudós személyesen vele közölte, visszavonja tanait.","shortLead":"Az orosz ortodox egyháznak – illetve egyes papjainak – is vannak erős húzásai. Egy moszkvai pap, Artyemij Vlagyimirov...","id":"20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f192517a-8269-40cd-8f13-5ff30ede9fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:28","title":"Egy orosz pap szerint Darwin épp most vonta vissza evolúciós elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a közlekedés.","shortLead":"Változik a közlekedés.","id":"20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9544aff-136b-435e-b0b4-638c011f8b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:57","title":"Szombattól nem indulnak buszok a Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március óta most mérték a legalacsonyabb inflációt, de még így is 3 százalék fölötti az áremelkedés. Az élelmiszerek, az italok és a szolgáltatások ára is nőtt, de az üzemanyagoké csökkent, így lassulhatott a drágulás.","shortLead":"Március óta most mérték a legalacsonyabb inflációt, de még így is 3 százalék fölötti az áremelkedés. Az élelmiszerek...","id":"20190808_Olcsobb_lett_a_benzin_kisebb_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56795c55-93e1-42dd-adcc-e462e1737e55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Olcsobb_lett_a_benzin_kisebb_az_inflacio","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:08","title":"Olcsóbb lett a benzin, kisebb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2018 során összesen 14-szer utazott Moszkvába Matteo Salvini olasz belügyminiszter közeli segédje, ebből háromszor közvetlenül az októberi találkozó előtt, ahol egy hangfelvétel szerint egy olasz-orosz olajüzletről, és az abból Salvini pártjának juttatandó pénzről tárgyaltak.","shortLead":"2018 során összesen 14-szer utazott Moszkvába Matteo Salvini olasz belügyminiszter közeli segédje, ebből háromszor...","id":"20190808_Orban_olasz_szovetsegesenek_embere_ugy_jart_Moszkvaba_mint_mas_a_kert_vegebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5467031b-8619-4c7a-a9dc-0b5480533d13","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Orban_olasz_szovetsegesenek_embere_ugy_jart_Moszkvaba_mint_mas_a_kert_vegebe","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:34","title":"Orbán olasz szövetségesének embere úgy járt Moszkvába, mint más a kert végébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November végére vagy december elejére. Az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat viszont már szeptemberben átveszi az MTA hálózatát.","shortLead":"November végére vagy december elejére. Az akadémiai kutatóhálózatot átvevő Eötvös Loránd Kutatási Hálózat viszont már...","id":"20190807_Rendkivuli_kozgyulest_hiv_ossze_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca43436-e386-4051-8efc-62fffa94c3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Rendkivuli_kozgyulest_hiv_ossze_az_MTA","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:29","title":"Rendkívüli közgyűlést hív össze az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","shortLead":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","id":"20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c7a6c-e729-4aa2-9524-6a43e59e68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:45","title":"Kisokost tett közzé a Szigetre utazóknak a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környezetvédelemben bukott ki az első konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság megválasztott elnöke között.","shortLead":"A környezetvédelemben bukott ki az első konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság megválasztott elnöke között.","id":"20190808_Nincs_nyoma_Orban_nagy_igereteinek_a_magyar_kormany_klimaterveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031fc77-f552-4337-a69e-775d5099b985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Nincs_nyoma_Orban_nagy_igereteinek_a_magyar_kormany_klimaterveben","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:55","title":"Nincs nyoma Orbán nagy ígéreteinek a magyar kormány klímatervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]