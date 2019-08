Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17165745-b42d-4800-b2c9-916a34bc9095","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken, a HVG székházában döntött a zsűri arról, hogy az ARC plakátkiállításra beérkezett mintegy 800 mű közül melyek lesznek érdemesek a tárlaton való megjelenésre. Az eredményhirdetés, illetve maga a kiállítás szeptemberben várható. ","shortLead":"Pénteken, a HVG székházában döntött a zsűri arról, hogy az ARC plakátkiállításra beérkezett mintegy 800 mű közül melyek...","id":"20190810_Hamarosan_jon_az_idei_ARCkiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17165745-b42d-4800-b2c9-916a34bc9095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b12ef0-a9df-40ca-a1c5-92933f32bd14","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Hamarosan_jon_az_idei_ARCkiallitas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:20","title":"Hamarosan jön az idei ARC-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint péntek reggel, a Huawei fejlesztői konferenciáján Richard Yu, a cég vezetője állt elő a kínaiak által fejlesztett operációs rendszerrel, amit Harmony OS-ként ismerhetünk meg.","shortLead":"Magyar idő szerint péntek reggel, a Huawei fejlesztői konferenciáján Richard Yu, a cég vezetője állt elő a kínaiak...","id":"20190809_huawei_fejlesztoi_konferencia_hongmens_os_harmony_os_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dcaa5e-c6bc-4653-83fa-d25add9b0dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_fejlesztoi_konferencia_hongmens_os_harmony_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:22","title":"Hivatalos: bemutatta a Huawei a saját operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután megnézte a számait, aztán beteget jelentett, másnap már csak felmondani ment be.","shortLead":"Tizenöt percet töltött még a munkahelyén a brit életjáradék-lottó első nyilvánosság elé lépett nyertese, miután...","id":"20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ec54-9736-4395-bb6c-5f906cc189f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d14af0-a943-4a71-8cec-fbc4b0abb1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egy_brit_lottonyertes_elarulta_hany_percig_dolgozott_meg_miutan_megutotte_a_fonyeremenyt","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:05","title":"Egy brit lottónyertes elárulta, hány percig dolgozott még, miután megütötte a főnyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7077-6daf-4364-ad53-bfb5f6b28536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most még a régi szabályok szerint bírálják el a beadványokat, szeptembertől azonban minden más lesz.","shortLead":"Most még a régi szabályok szerint bírálják el a beadványokat, szeptembertől azonban minden más lesz.","id":"20190809_Igyekezzen_aki_magantanuloi_statust_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7077-6daf-4364-ad53-bfb5f6b28536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34120b91-92b7-461b-b2f7-e49c81d2609f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Igyekezzen_aki_magantanuloi_statust_szeretne","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:53","title":"Igyekezzen, aki magántanulói státust szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyílt levélben fordult több száz amerikai polgármester a szenátusi vezetőkhöz, azt kérik a daytoni s El Paso-i tömegmészárlások után, hogy a szenátorok rövidítsék meg szabadságukat, és szigorítsanak a fegyvertartási szabályokon.","shortLead":"Nyílt levélben fordult több száz amerikai polgármester a szenátusi vezetőkhöz, azt kérik a daytoni s El Paso-i...","id":"20190808_A_tomegmeszarlasok_utan_tobb_szaz_amerikai_polgarmester_kovetel_szigorubb_fegyverszabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381d14e4-6cce-43bc-86ba-f40cb7883d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_tomegmeszarlasok_utan_tobb_szaz_amerikai_polgarmester_kovetel_szigorubb_fegyverszabalyokat","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:03","title":"A tömegmészárlások után több száz amerikai polgármester követel szigorúbb fegyverszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsolással döntöttek.","shortLead":"Sorsolással döntöttek.","id":"20190809_A_Momentum_logoja_lesz_az_elso_a_szavazolapokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b9267e-7eb0-4faf-917e-e2ad69aaed15","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_A_Momentum_logoja_lesz_az_elso_a_szavazolapokon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:50","title":"A Momentum logója lesz az első a szavazólapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával szerelt okostelefonnal, az egyik igazi szakértő szerint már a 40 MP is több, mint ami elég.","shortLead":"Miközben ádáz harc folyik a kínai Realme és Redmi között, hogy melyikük rukkol ki először 64 megapixeles kamerával...","id":"20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c9438b-7dfe-47f3-b90f-a9daa2de0630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63feac44-ee4b-452a-bb51-561fed5e62d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_nokia_zeiss_telefon_mobil_kamera_megapixelek_64_megapixel_40","timestamp":"2019. augusztus. 09. 12:03","title":"Szakértő: felesleges a 64 MP-es kamera a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","shortLead":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","id":"20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf3f03-3294-4197-81ee-f78041e85eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:20","title":"Mától él a hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]