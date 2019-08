Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP is fut egyes hálózatba kötött gépeken, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Miközben 2020 januárjától már a Windows 7 is elavult rendszernek minősül majd, a vállalatok harmadánál még Windows XP...","id":"20190809_spiceworks_felmeres_regi_windows_xp_reszesedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15e19d0-ce78-427d-9c5c-296e1a5db66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb70c7-8023-4843-8da8-687710da4c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_spiceworks_felmeres_regi_windows_xp_reszesedes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:33","title":"Rengeteg vállalat még mindig használja a Windows XP-t, és ez komoly gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt-ott felhőszakadás előfordulhat.","shortLead":"Itt-ott felhőszakadás előfordulhat.","id":"20190809_Keves_felho_sok_napsutes_varhato_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b84a74-acde-4e39-b537-685a738f4091","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Keves_felho_sok_napsutes_varhato_ma","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:17","title":"Kevés felhő, sok napsütés várható ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","shortLead":"Időről-időre készülnek hasonló alkotások, de Lewis Wake videói mindenképp a legjobbak közt vannak. ","id":"20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078c0361-7680-4de8-a1e7-23796d5f7ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea688d0-e312-4ccc-978e-611333c0cd2a","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Lewis_Wake_hires_tancjelenetek_zene_film_mozi","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:25","title":"És most tapsoljuk meg a Twitter hősét, aki kicserélte a híres táncjelenetek zenéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, az egyenruhások egy kutyát is bevetettek a keresésre.","shortLead":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen...","id":"20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c0b75-9d88-4b89-b1cf-3c9ce042681d","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:46","title":"Rendőrkutya találta meg az elszökött kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 12 éves gyereknek napi szinten kellett gyógyszereket szednie.","shortLead":"A 12 éves gyereknek napi szinten kellett gyógyszereket szednie.","id":"20190809_A_gyogyszerei_nelkul_indult_a_Keleti_palyaudvarra_a_vilagot_latni_akaro_nemet_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ee554-5aac-431d-9cca-5f90635ea771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1020e8-24c3-4ba8-8d16-52f46ae66124","keywords":null,"link":"/elet/20190809_A_gyogyszerei_nelkul_indult_a_Keleti_palyaudvarra_a_vilagot_latni_akaro_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:36","title":"A gyógyszerei nélkül indult a Keleti pályaudvarra a világot látni akaró német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afe985c-9798-4744-8e0f-d8baac52bc02","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A fiatalokban és a rettenthetetlen emberi lélek erejében bízik a világhírű főemlőskutató és környezetvédő, Jane Goodall. A Sziget Fesztivál Love Revolution kampányának keretében Goodall rövid, de frappáns beszédet tartott arról, miért fontos felismernünk, hogy a jövőnk szorosan összefonódik a természet állapotával, és hogy miért jutnak eszébe politikusok, ha a hím csimpánzok viselkedésére gondol.","shortLead":"A fiatalokban és a rettenthetetlen emberi lélek erejében bízik a világhírű főemlőskutató és környezetvédő, Jane...","id":"20190809_Jane_Goodall_sziget_eloadas_gorilla_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9afe985c-9798-4744-8e0f-d8baac52bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b475cbe-6109-4fe2-9f1a-5a3635ccfe3d","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Jane_Goodall_sziget_eloadas_gorilla_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:00","title":"Jane Goodall: „Néhány politikus viselkedése a hím csimpánzokéra emlékeztet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a9794d-2d7e-42b0-a418-171d7f52f9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megújult ingolstadti sportkocsi kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával rendelhető.","shortLead":"A megújult ingolstadti sportkocsi kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával rendelhető.","id":"20190808_579_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_r8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a9794d-2d7e-42b0-a418-171d7f52f9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb585e-cfe1-47c5-9cc1-e99ff97e4a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_579_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:21","title":"57,9 millió forinton nyit itthon az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca13f17d-4590-4f6f-8b3c-826d86d5d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Ezt_tenyleg_nem_lattuk_jonni_vizagyus_fotoval_biztat_a_rendorseg_locsolasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca13f17d-4590-4f6f-8b3c-826d86d5d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bf2ba-20df-4eb4-9ade-39fd94b8c0c7","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ezt_tenyleg_nem_lattuk_jonni_vizagyus_fotoval_biztat_a_rendorseg_locsolasra","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:21","title":"Ezt tényleg nem láttuk jönni: vízágyús fotóval biztat a rendőrség locsolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]