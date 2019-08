Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Budapest belvárosában találhatók ilyen lakások. ","shortLead":"Főleg Budapest belvárosában találhatók ilyen lakások. ","id":"20190810_Egyre_tobb_lakas_negyzetmeterara_lepi_at_az_egymilliot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1091f5a1-2598-4001-ab20-1dad59f62d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egyre_tobb_lakas_negyzetmeterara_lepi_at_az_egymilliot","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:50","title":"Egyre több lakás négyzetméterára lépi át az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsolással döntöttek.","shortLead":"Sorsolással döntöttek.","id":"20190809_A_Momentum_logoja_lesz_az_elso_a_szavazolapokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3954602c-1eb4-486a-ac3a-0c275be9fcdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b9267e-7eb0-4faf-917e-e2ad69aaed15","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_A_Momentum_logoja_lesz_az_elso_a_szavazolapokon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:50","title":"A Momentum logója lesz az első a szavazólapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kultura","description":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet 1944 tavaszán a náci Németországgal kötöttek. Erről is beszélgettünk vele a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet...","id":"20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c7d83-f150-4b29-8432-bef86ad3e051","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:00","title":"Závada Pál: Rosszabbul élünk, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtiltották a kereskedelmet, majd biztonságiakkal akadályozták meg, hogy az önkormányzatnál reklamáljanak.","shortLead":"Megtiltották a kereskedelmet, majd biztonságiakkal akadályozták meg, hogy az önkormányzatnál reklamáljanak.","id":"20190809_Tovabb_szivatja_az_Aurorat_Jozsefvaros_onkormanyzata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060ce24-52d6-4e87-9778-bf59ee9bea63","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Tovabb_szivatja_az_Aurorat_Jozsefvaros_onkormanyzata","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:06","title":"Tovább vegzálja az Aurórát Józsefváros önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","shortLead":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","id":"20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c8365f-8630-4ecf-b63a-33ac245fa391","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:03","title":"Több száz halálesetet okozott a meleg Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","shortLead":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","id":"20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c15a81b-5705-4281-b7c3-f631845778d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:03","title":"Hétfőtől beszűkül az Astoriánál a Rákóczi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","shortLead":"A kereskedelem üzletpolitikája áll a háttérben.","id":"20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc6712d-f76c-492e-87e9-b1d2368ae2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fd16b6-9d3a-4260-ab6c-138746950894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Kiderult_miert_lettek_eszmeletlenul_dragak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:29","title":"Kiderült, miért lettek eszméletlenül drágák a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük \"műanyaglábnyomunkat\". Ehhez ráadásul nincs szükség bonyolult dolgokra, csupán néhány lépést kell betartani.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük...","id":"20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c3548-6b62-48e5-a1bf-047af6d50479","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:03","title":"Elege van a műanyagokból? Tartsa be ezt a néhány pontot, hálás lesz érte a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]