[{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek sérültjei is vannak.","shortLead":"A balesetnek sérültjei is vannak.","id":"20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b54f5b-e578-481a-85e1-d2153b234dc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Frontalis_utkozes_a_8as_uton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:45","title":"Frontális ütközés a 8-as úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötszáz éve, 1519. augusztus 10-én indult útnak a portugál felfedező, Ferdinand Magellán (Fernão de Magalhães) expedíciója, amely először hajózta körbe a Földet. Magellán azonban nem volt ott az 1522 szeptemberében Lisszabonba hazatérő egyetlen, viharvert hajón, 1521. április 27-én a Fülöp-szigeteken életét vesztette a bennszülöttekkel kirobbant csetepatéban.","shortLead":"Ötszáz éve, 1519. augusztus 10-én indult útnak a portugál felfedező, Ferdinand Magellán (Fernão de Magalhães...","id":"20190810_magellan_expedicioja_korbehajozta_a_foldet_eloszor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4da6c-8fb8-43b3-8fc1-4a93a1fb0cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_magellan_expedicioja_korbehajozta_a_foldet_eloszor","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:03","title":"500 éve ezen a napon indult útnak a sértődött Magellán, aki először hajózta körbe a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654fb8d7-c9fe-47a9-a773-4b64cad087d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben érkezett nőstény, Hao Hao kölyköt hozott világra – közölte az intézmény.","shortLead":"Óriáspanda-ikrek születettek a belgiumi Pairi Daiza vadállatparkban, ez a második alkalom, hogy a Kínából 2014-ben...","id":"20190810_pandaiker_ikerpanda_pandabocs_belgium_pairi_daiza_allatkert_hao_hao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654fb8d7-c9fe-47a9-a773-4b64cad087d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f956b-3ee6-4dee-ade4-3cf548aaf95f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_pandaiker_ikerpanda_pandabocs_belgium_pairi_daiza_allatkert_hao_hao","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:22","title":"Pandaikrek születtek Belgiumban, nézze, milyen picik – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666ed7a4-15dd-4f5a-b942-b422e12689d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési tanácsokkal segíti az autósok dolgát a nagy meleg miatt a rendőrség.","shortLead":"Balesetmegelőzési tanácsokkal segíti az autósok dolgát a nagy meleg miatt a rendőrség.","id":"20190811_Ha_autoba_ul_a_hosegben_ez_feltetlenul_olvassa_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666ed7a4-15dd-4f5a-b942-b422e12689d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98ce6c-8107-462e-8335-73ec77c6d5a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_autoba_ul_a_hosegben_ez_feltetlenul_olvassa_el","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:11","title":"Ha autóba ül a hőségben, ezt feltétlenül olvassa el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Harmadik napja zakatol a buligőzös az Óbudai-szigeten, a fesztiválozók ráadásul hányják is bele a szenet rendesen. Fotógaléria.","shortLead":"Harmadik napja zakatol a buligőzös az Óbudai-szigeten, a fesztiválozók ráadásul hányják is bele a szenet rendesen...","id":"20190810_Sziget_nfesztival_harmadik_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d530b-4702-4fb0-acec-762ee536f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64226818-3e7c-4304-b7d0-e5187a4c5af0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190810_Sziget_nfesztival_harmadik_nap","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:45","title":"Martin Garrix lakossági technójára verette a Sziget – nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kiskereskedelemben használatos műanyagzacskók forgalmazásának teljes tiltásra készülnek Németországban, az ügy a törvényhozás mindkét kamarájában napirendre kerülhet - írta a Bild am Sonntag.","shortLead":"A kiskereskedelemben használatos műanyagzacskók forgalmazásának teljes tiltásra készülnek Németországban, az ügy...","id":"20190811_A_nemetek_teljesen_szamuznek_a_muanyag_zacsikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b4ff03-8b94-4d3a-91a9-4ff6f3a95742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_nemetek_teljesen_szamuznek_a_muanyag_zacsikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:31","title":"A németek teljesen száműznék a műanyag zacsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kanadai tudósoknak először sikerült kimutatniuk állatkísérletekben a kapcsolatot a magas inzulinszint és a hasnyálmirigyrák között. ","shortLead":"Kanadai tudósoknak először sikerült kimutatniuk állatkísérletekben a kapcsolatot a magas inzulinszint és...","id":"20190811_magas_inzulintermeles_hasnyalmirigyrak_megelozese_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29259320-d8be-48ab-ad98-e1693e5b6ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_magas_inzulintermeles_hasnyalmirigyrak_megelozese_kezelese","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:03","title":"Egereket már sikerült megvédeni a hasnyálmirigyráktól, embereknél is beválhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]