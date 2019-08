Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról szólnak hírek, hogy nukleáris baleset történt, melynek következtében legalább heten meghaltak, több mint húszan, köztük a sérülteket ápolók, kórházi ellátásra szorultak. Az utóbbi hónapokban több olyan eset is történt Oroszországban, amely azt bizonyítja, a Kreml továbbra sem hajlandó időben, pontosan és őszintén beszámolni a különféle tragédiákról. Még a polgáriakról sem.","shortLead":"Napról napra újabb és egyre aggasztóbb részletek derülnek ki a múlt heti oroszországi fegyverbalesetről, most már arról...","id":"20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03d75afe-e4f8-425c-9d48-2f5441858692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f317-1de3-4693-b598-8ef765054b32","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_moszkva_atom_nuklearis_baleset_hazugsag_szeverodvinszk","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:00","title":"Bármi történik, Moszkva nem képes felhagyni a ködösítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne tudják teljesíteni a határidőket. ","shortLead":"A közösségi ház szerint az önkormányzat végig arra játszott, hogy ne is értesüljenek az őket érintő döntésekről, így ne...","id":"20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77764a55-05cc-4004-9f9d-0d08fc01ec85","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ujra_birosagra_megy_az_Aurora_az_onkormanyzat_packazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:47","title":"Újra bíróságra megy az Auróra az önkormányzat packázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","shortLead":"Már 320 forint egy adag leves – kiakadtak a dolgozók.","id":"20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7358c2f7-8efb-4511-9ee7-6f017213c4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f39b3a-8f5f-4334-a3b5-2483efdb0f7a","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Oriasi_a_felhaborodas_amiert_megdragultak_az_etelek_az_Europai_Parlament_menzajan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:09","title":"Óriási a felháborodás, amiért megdrágultak az ételek az Európai Parlament menzáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb autót. ","shortLead":"Az amerikai Rezvani bemutatta a Tank X modell második generációját, amelynél továbbra sem találni nagyon megdöbbentőbb...","id":"20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab963ceb-a396-474f-aac5-a8759384740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd3d189-6732-4dc6-b01d-fb7697da6026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Teljesen_orult_jarmu_a_Rezvani_kozuti_tankja_de_mukodik","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:23","title":"Teljesen őrült jármű a Rezvani közúti harckocsija, de ettől jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövés nem dördült, a férfit elfogták. ","shortLead":"Lövés nem dördült, a férfit elfogták. ","id":"20190813_Fegyverrel_varta_a_villamost_egy_ferfi_a_Nagyvarad_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84730925-397c-4dbb-a15d-c5189adcefda","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fegyverrel_varta_a_villamost_egy_ferfi_a_Nagyvarad_teren","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:38","title":"Fegyverrel várta a villamost egy férfi a Nagyvárad téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","shortLead":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","id":"20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed40b7be-a095-406c-a733-5867cdabaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:31","title":"Fideszes és MSZP-s kihívója is lesz Gémesi Györgynek Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]