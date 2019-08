Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön tette elérhetővé a YouTube a Music és a Premium csomagok kedvezményes árait a felsőoktatásban tanulók számára.","shortLead":"Csütörtökön tette elérhetővé a YouTube a Music és a Premium csomagok kedvezményes árait a felsőoktatásban tanulók...","id":"20190815_youtube_premium_youtube_music_premium_elofzietes_ar_kedvezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae8c888-25ca-4ef7-afeb-e225f0394e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_youtube_premium_youtube_music_premium_elofzietes_ar_kedvezmeny","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:08","title":"Jóárasította fizetős szolgáltatásait a YouTube, örülhetnek az egyetemisták és a főiskolások is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190816_alma_nak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b026ff-6d2e-4133-988a-eeb8b6cf8e8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_alma_nak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:25","title":"Túl jó volt tavaly a termés, drágább lehet idén az alma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84288ce6-0cb0-4930-9ef6-623b55550efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várjuk olvasóink javaslatait egy igazán magyaros, menő, univerzálisan bevethető kabalafigurára. Csak képes ötleteket értékelünk.","shortLead":"Várjuk olvasóink javaslatait egy igazán magyaros, menő, univerzálisan bevethető kabalafigurára. Csak képes ötleteket...","id":"20190815_Lehetne_vegre_egy_igazan_jo_kabalank_Megtervezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84288ce6-0cb0-4930-9ef6-623b55550efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5eb307-23a1-4e49-95c7-4414c47a8ad0","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Lehetne_vegre_egy_igazan_jo_kabalank_Megtervezi","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:35","title":"Lehetne végre egy igazán jó kabalánk! Megtervezi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.","shortLead":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott...","id":"20190816_automata_vece_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b6655c-6490-4c03-a2f7-326d7bf11d11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_automata_vece_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:40","title":"Csoda robotvécéje lett Szegednek, csak időnként kinyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","shortLead":"A hatvanas éveiben járó izlandi férfi miatt kellett nem tervezett leszállást végrehajtani. ","id":"20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adea471-19db-46f5-b16b-887c401fe322","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Incidens_a_BudapestReykjavik_jaraton_reagalt_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:49","title":"Incidens a Budapest-Reykjavík járaton: reagált a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82091df-434a-4cdf-9025-28e6c2d9243c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Corephotonics nevű cég már nem az első keresetet nyújtja be az Apple ellen, szerintük ugyanis a cég több iPhone-ban is olyan technológiát használ, ami az ő fejlesztésükön alapul.","shortLead":"Az izraeli Corephotonics nevű cég már nem az első keresetet nyújtja be az Apple ellen, szerintük ugyanis a cég több...","id":"20190815_apple_iphone_7_plus_iphone_8_plus_szabadalmi_jogsertes_corephotonics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e82091df-434a-4cdf-9025-28e6c2d9243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0814470-4e62-4f3d-b75e-fac6ccc20035","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_apple_iphone_7_plus_iphone_8_plus_szabadalmi_jogsertes_corephotonics","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:03","title":"Beperelte az Apple-t egy izraeli cég az iPhone-ok kamerája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt amerikai milliárdos Jeffrey Epstein felakasztotta magát - áll az igazságügyi orvos szakértő pénteken este New Yorkban kiadott hivatalos jelentésében. ","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt amerikai milliárdos Jeffrey Epstein felakasztotta magát - áll...","id":"20190817_Orvosszakertoi_jelentes_Epstein_felakasztotta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f2b9d-4965-4634-9170-7d43c0c412e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Orvosszakertoi_jelentes_Epstein_felakasztotta_magat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:05","title":"Orvosszakértői jelentés: Epstein felakasztotta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai embargó kihirdetése miatt került, így nem állnak meg a saját operációs rendszer kifejlesztésénél.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai...","id":"20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a712c2-eb1f-499f-b858-6fafd21ac9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:03","title":"Saját navigáció jön a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]