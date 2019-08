Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","shortLead":"A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.","id":"20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ff95e2-6b38-4223-91a5-a3cb9f092849","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Labon_lovi_magat_Amerika_a_kereskedelmi_haboruval","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:16","title":"Lábon lövi magát Amerika a kereskedelmi háborúval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rászorulók kapják az idei szigeti fesztiválozók által hátrahagyott három teherautónyi felszerelést, ezek között hálózsákokat és mintegy 600 sátrat - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője szombaton.","shortLead":"Rászorulók kapják az idei szigeti fesztiválozók által hátrahagyott három teherautónyi felszerelést, ezek között...","id":"20190817_Raszorulok_kapjak_a_Sziget_fesztivalon_hatrahagyott_600_satrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e43d9e-4504-4fa4-a144-1f02214fc5ef","keywords":null,"link":"/elet/20190817_Raszorulok_kapjak_a_Sziget_fesztivalon_hatrahagyott_600_satrat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 09:17","title":"Rászorulók kapják a Sziget fesztiválon hátrahagyott 600 sátrat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ba595-192e-4c69-a375-f7b61714da03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Réka dokumentumfilmjét díjazta a szakmai zsűri.","shortLead":"Szabó Réka dokumentumfilmjét díjazta a szakmai zsűri.","id":"20190817_Magyar_siker_a_locarnoi_filmfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ba595-192e-4c69-a375-f7b61714da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571ebf1-543d-45e7-9fca-2c2030a6b6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190817_Magyar_siker_a_locarnoi_filmfesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:05","title":"Magyar siker a locarnói filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött Kasmírban, de az újabb összecsapások miatt ez nem történt meg.","shortLead":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött...","id":"20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77804b0b-3c1b-4655-ab99-b3c2b3b689fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:21","title":"A komoly összecsapások miatt visszaállította a korlátozásokat az indiai kormány Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvető szombati, tapolcai dobása három centiméterrel elmaradt az idei világbajnokság indulási szintjétől, ennek ellenére szinte biztosan indulhat a szeptember végén kezdődő dohai vb-n.","shortLead":"Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvető szombati, tapolcai dobása három centiméterrel elmaradt az idei...","id":"20190817_Pars_Krisztian_szinte_biztos_hogy_megy_Dohaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74b3734c-78a2-494f-9319-7e959a168165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bed518a-65a1-4e99-99ba-3b42852ef2f3","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Pars_Krisztian_szinte_biztos_hogy_megy_Dohaba","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:25","title":"Pars Krisztián szinte biztos, hogy megy Dohába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába utasította el Dánia és Grönland is a sziget amerikai megvásárlását, Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint az amerikai elnök tényleg érdeklődik az üzlet iránt.","shortLead":"Hiába utasította el Dánia és Grönland is a sziget amerikai megvásárlását, Donald Trump gazdasági tanácsadója szerint...","id":"20190818_Trumpot_tenyleg_erdekli_Gronland_megvasarlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739c8b31-1acf-4d70-9eac-b8ca1121d418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Trumpot_tenyleg_erdekli_Gronland_megvasarlasa","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:12","title":"Trumpot tényleg érdekli Grönland megvásárlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11bc20f-fdd7-45b7-98fc-9eef2ffc5012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animációsfilm-készítő 86 évesen hunyt el Bristolban.","shortLead":"Az animációsfilm-készítő 86 évesen hunyt el Bristolban.","id":"20190818_Meghalt_Roger_Rabbit_animator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e11bc20f-fdd7-45b7-98fc-9eef2ffc5012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37830e5b-03c7-4344-b188-e3c6aa7ad7b9","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalt_Roger_Rabbit_animator","timestamp":"2019. augusztus. 18. 09:53","title":"Meghalt Roger nyúl megalkotója, Richard Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra lángba borult a sziget egy része. Egy szállodát kiörítettek, utakat zártak le.","shortLead":"A magyarok körében is népszerű szigeten csupán öt napja sikerült megfékezni egy pusztító erdőtüzet, de szombaton újra...","id":"20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aec05d-6caf-4197-b9cb-867c315e0c52","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Ujra_erdotuz_pusztit_a_Kanariszigeteken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:06","title":"Újra erdőtűz pusztít a Kanári-szigeteken, egy körzetet kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]