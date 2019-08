Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","shortLead":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","id":"20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd98791-6bb6-45aa-b1bc-091e500c0775","keywords":null,"link":"/elet/20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:23","title":"A rajongók kiakadtak, de azért volt, aki örült a Trónok harca végének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","shortLead":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","id":"20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eb15c9-744f-458f-b21e-d2e20475b7f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:49","title":"Sürgős műtétre szorul Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d2c65b-6847-4c67-a83f-f726f662e48d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy OMW-kutat rombolt le.","shortLead":"Egy OMW-kutat rombolt le.","id":"20190816_Benzinkutat_tarolt_le_egy_autos_az_M3ason__fotok_a_helyszinrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d2c65b-6847-4c67-a83f-f726f662e48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa93fab-9ba2-49f5-b9ea-54468dc451eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Benzinkutat_tarolt_le_egy_autos_az_M3ason__fotok_a_helyszinrol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:38","title":"Benzinkutat tarolt le egy autós az M3-ason – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fb845-91ae-4204-b503-a592f0989a61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szórványos, kis létszámú tiltakozásokat tartottak szombaton orosz ellenzéki aktivisták Moszkvában, melyeken a résztvevők szabad választásokat és a korábban őrizetbe vett tiltakozók szabadon engedését követelték.","shortLead":"Szórványos, kis létszámú tiltakozásokat tartottak szombaton orosz ellenzéki aktivisták Moszkvában, melyeken...","id":"20190817_Ujabb_tuntetesek_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=232fb845-91ae-4204-b503-a592f0989a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c57574-1937-45b1-9e8b-921e694620d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Ujabb_tuntetesek_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 17. 16:24","title":"Újabb tüntetések Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki ezért például késve kapta meg a számláit, így késedelmi kamatot kellett fizetnie. ","shortLead":"Valaki ezért például késve kapta meg a számláit, így késedelmi kamatot kellett fizetnie. ","id":"20190816_Szabadsagon_vannak_a_postasok_kesnek_a_kuldemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9be545-65f0-43b0-b018-8b52d3258e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Szabadsagon_vannak_a_postasok_kesnek_a_kuldemenyek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:50","title":"Szabadságon vannak a postások, késnek a küldemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a szombati zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstöt szerzett.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett...","id":"20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f60635-447e-43d3-9112-6978f3c82154","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Eremesovel_zartak_a_magyar_uszok_a_vilagkupat","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:02","title":"Éremesővel zárták a magyar úszók a világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","shortLead":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","id":"20190816_ekho_babavaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861076a-19b6-48f2-89b2-5ec46a92218d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_ekho_babavaro","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:48","title":"Több banknál kizáró ok a babaváró hitelre a speciális jövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","shortLead":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","id":"20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237bc79c-c5d9-4935-a91d-1ee70017dcc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:37","title":"Állati maradványoktól bűzlik Rákospalotán egy erdős rész, a hatóságok tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]