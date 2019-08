Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon működjön – mondja rezignáltan Békesi László, aki pénzügyminiszterként Magyarország két kritikus időszakában is a gazdaságpolitika fő irányítója volt. Interjú.","shortLead":"A társadalom többsége voltaképpen a NER szilárd bázisát alkotja, abban érdekelt, hogy ez a rezsim hosszabb távon...","id":"201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d611af-eca1-40b1-a5c9-cc8345feb278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f70d0-2b68-44dd-9048-92cf6c72f30b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__bekesi_laszlo_expenzugyminiszter__valsagkezelesrol_orban_viktor_hatalmi_bazisarol__tulelo_uzemmodban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 17:00","title":"Békesi László: Egyre több a haszonélvező, és nem csupán az oligarchák, a maffiacsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","id":"20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de3896-c2f3-4bee-aae5-1531f47cf02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:35","title":"Marad a hőség, jön a vihar, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen emlékezzenek a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára. Kár, hogy az ünnepségekből kihagyták azokat, akiknek az életére a legnagyobb hatással voltak az események: a helyieket. ","shortLead":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen...","id":"20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775625c-4a88-4675-b71f-09c02d0b3e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:00","title":"Lezárt utcákkal ünnepelték a 30 éves szabadságot Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","shortLead":"Természetvédők történelmi győzelemnek tekintik ezt az eredmény, ha sikerül átvinni a javaslatot.","id":"20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e62548-e92c-40aa-8012-20c94ca78b97","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Betilthatjak_vadon_elo_afrikai_elefantok_eladasat_allatkerteknek_es_cirkuszoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:45","title":"Tilos lesz cirkusznak vagy állatkertnek eladni befogott elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szentek, államalapítások, felszabadulások, felfedezések. Kis túlzással világtörténelmet lehetne írni a különböző országok ünnepei alapján. Íme, néhány példa a magyar nemzeti ünnep apropóján.","shortLead":"Szentek, államalapítások, felszabadulások, felfedezések. Kis túlzással világtörténelmet lehetne írni a különböző...","id":"201933_tortenelmi_unnepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edea4ea-54ef-4e57-a602-faf30bdde502","keywords":null,"link":"/elet/201933_tortenelmi_unnepek","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:00","title":"Mondd meg, mit ünnepelsz, és megmondom, ki vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nukleáris eszközökkel bekövetkezett augusztus 8-ai észak-oroszországi robbanás után rejtélyes okokból leállt négy olyan oroszországi állomás, amelyek feladata a levegőbe került radioaktív részecskék észlelése volt. Putyin elnök is megszólalt, s közölte nincs semmi baj, de a szükséges lépéseket megtették.","shortLead":"A nukleáris eszközökkel bekövetkezett augusztus 8-ai észak-oroszországi robbanás után rejtélyes okokból leállt négy...","id":"20190820_Micsoda_egybeeses__a_robbanas_utan_leallt_tobb_oroszorszagi_nuklearis_meroallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf15596c-37d3-4083-ac6c-a4fcc019860f","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Micsoda_egybeeses__a_robbanas_utan_leallt_tobb_oroszorszagi_nuklearis_meroallomas","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:30","title":"Micsoda egybeesés – a robbanás után leállt több oroszországi nukleáris mérőállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg akarják tudni, melyik az erősebb az olvadást kiváltó tényezők közül.","shortLead":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg...","id":"20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790805af-4dd1-4197-84b2-7ba48390ea93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:03","title":"Rámérnek Grönlandra a NASA kutatói – az eredmény kulcsfontosságú lehet a Föld jövője szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek kedden, egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél.\r

\r

","shortLead":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi...","id":"20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70f4f5-d7b9-4dd7-9de9-5ed98e20fa28","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 10:28","title":"Több mint 120-an sebesültek meg a 14 afganisztáni pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]