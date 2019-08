Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt, az amerikai szakhatóság szerint azonban nincs ok az aggodalomra.","shortLead":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt...","id":"20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7badc305-05d1-4770-8221-9b480280146a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:03","title":"Ne aggódjon, nem veszélyes az 5G – üzenik az amerikai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dfb88-e014-4c67-8f0e-c0a34e24e94d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság e-hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","shortLead":"A hazánkban minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság e-hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","id":"20190821_kecskemet_uj_csillaga_megerkezett_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04dfb88-e014-4c67-8f0e-c0a34e24e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7f1e15-b692-4b1b-a481-27fc44a8136a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_kecskemet_uj_csillaga_megerkezett_a_plugin_hibrid_mercedes_aosztaly","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:21","title":"Megérkezett a plugin hibrid Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","shortLead":"Az elnök kirohanása miatt az amerikai és a dán külügy telefonon egyeztetett.","id":"20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2b15c-1095-4f73-860f-89a4c5c6b684","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Trump_sertodott_kisgyerekkent_reagalt_amiert_Gronland_nem_lehet_az_ove","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:52","title":"Trump sértődött kisgyerekként reagált, amiért Grönland nem lehet az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott adatokból derült fény.","shortLead":"Amit most vesz meg a Mészáros-birodalom korábbi vezetője. A szerződésekre a tényfeltáró központ birtokába jutott...","id":"20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed83e14-20f1-4725-ab5b-2a076548c899","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_ugyeszseg_titkosszolgalat_t_systems","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:50","title":"Direkt36: Az ügyészségnek és a titkosszolgálatoknak is beszállított a T-Systems","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ian Holloway egészen új szintre lépett a Brexit okainak megmagyarázásával.","shortLead":"Ian Holloway egészen új szintre lépett a Brexit okainak megmagyarázásával.","id":"20190821_Egy_angol_futballedzo_allitja_a_kezezes_uj_szabalya_miatt_kell_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c9f90a-ed69-40da-91e5-f48018d25e95","keywords":null,"link":"/sport/20190821_Egy_angol_futballedzo_allitja_a_kezezes_uj_szabalya_miatt_kell_a_Brexit","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:58","title":"Egy angol futballedző állítja: a kezezés új szabálya miatt kell a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves többlet.","shortLead":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves...","id":"20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774148-155c-45ac-824e-0bed71ff7c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:26","title":"Többlettel zárta a költségvetés a második negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]