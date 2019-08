Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és vadvédelmi minisztérium képviselője. Najib Balala azt reméli, a petesejteket mesterségesen megtermékenyíthetik, hogy megmentsék a fajt a kihalástól. Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és vadvédelmi minisztérium képviselője. Najib Balala azt reméli, a petesejteket mesterségesen megtermékenyíthetik, hogy megmentsék a fajt a kihalástól. Az utolsó utáni esély: sikerült petesejtet kinyerni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból 2019. augusztus. 25. 15:03 Most indul az önkormányzati kampány, amelyben öt éve Orbán Viktorra nagy szerep hárult. Idén sem lesz ez másképp, úgyhogy megnéztük, mire volt elég a személyes jelenléte a 2014-es polgármester-választás előtt. Idén sem lesz ez másképp, úgyhogy megnéztük, mire volt elég a személyes jelenléte a 2014-es polgármester-választás előtt. Orbán felszántotta az országot, de volt, ahol ez is kevés volt 2019. augusztus. 24. 07:00 Tegye fel a kezét, aki érezte már azt az anyóséknál, hogy a család le szeretné vadászni! Nos, az Aki bújt című, bestiálisan szellemes horrorfilmben a rémálom megvalósul. De csak azért, hogy a famíliának lehessen jövője. Kritika. Nos, az Aki bújt című, bestiálisan szellemes horrorfilmben a rémálom megvalósul. De csak azért, hogy a famíliának lehessen jövője. Ilyen lehet az ördög családvédelmi akcióterve 2019. augusztus. 23. 20:00 Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött csúcsértekezlete ellen. A szomszédos Bayonne-ban a rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be több száz tüntetővel szemben, aki egy be nem jelentett megmozduláson vonult fel a városközpontban. Könnygázt vetettek be a G7 elleni tüntetésen Bayonne-ban 2019. augusztus. 25. 07:39 A Nemzetközi Űrállomásról.

Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához. A Nemzetközi Űrállomásról. Űrbűncselekménnyel gyanúsítanak egy amerikai asztronautát 2019. augusztus. 24. 14:18

","shortLead":"Fürjes Balázs felügyeli a Puskás-stadion működését és a foci-Eb-vel kapcsolatos dolgokat 2020. augusztus 1-ig.\r

Bűnügyi, bűnmegelőzési és idegenrendészeti akciót tartottak pénteken az V., a VI. és a VII. kerületben. Három kerületben razziázott a rendőrség 2019. augusztus. 24. 18:05