Matolcsy Ádám, a korábbi jegybankelnök milliárdos fia válaszolt a Telex kérdéseire, amelyet a lap Hadházy Ákos Facebook-posztja után küldött neki, amelyen az ifjú milliárdos felesége látható egy szaúd-arábiai luxusszállodában. A független képviselő mostanában gyakran posztol NER-es luxusfeleségekről, akik többmilliós, esetenként többtízmilliós ruhákban, ékszerekben feszítenek.

Ezek sok esetben nemhogy a magyar átlagemberek, hanem még az elit számára is nehezen hozzáférhető termékek – igaz, Rogán Antal felesége esetében kiderült, hogy a 120 milliós táska és a drága ruhák nem is az övé, illetve hogy Mészáros Lőrinc neje, Várkonyi Andrea valójában felhúzhat drága ruhákat, hiszen milliárdos értékben jótékonykodik az adófizetők pénzéből, hiszen a Mészáros Csoport továbbra is főként közbeszerzésekből él, Várkonyi médiacégének fő megbízója pedig férjének cégcsoportja.

Kilátás a Matolcsy Ádám baráti köre által megvásárolt, több mint tízmilliárd forintos New York-i luxusingatlan ablakából Aman Resort / aman.com

Legutóbb Hadházy Matolcsy Ádám feleségéről tett ki képeket, aki egy szaúd-arábiai, tengerre épült luxusszállodában pózolt a kamerának, ahol egy éjszaka közel 1,5 millió forintba kerül, csuklóján egy 70 ezer eurós Cartier karórával. Ezzel kapcsolatban küldött tehát kérdéseket a Telex Matolcsy Ádámnak, aki meglepő módon válaszra méltatta az újságot, bár bevezetésként azt írta, hogy Hadházy és a Telex is „folyamatosan hazudozik az elmúlt hetekben egy nyilvánvalóan politikai indíttatású lejáratókampány keretében”.

A volt jegybankelnök fia, aki legalábbis áttételesen érintett az MNB-alapítványok körüli botrányban (amelyben még az ÁSZ szerint is százmilliárdok tűntek el, az ügyben pedig hűtlen kezelés miatt folyik eljárás), ezt követően azt állította:

„Minden jövedelmem legális,

nem élek életvitelszerűen Magyarországon immár négy éve. Édesapám már nem jegybankelnök, senki nem lopta el az MNB vagy az MNB alapítvány vagyonát, hiszen továbbra is a mérlegén vannak a vagyoneszközök.”

Megírta azt is, hogy apja már megmagyarázta az alapítványok körüli fennforgást egy interjúban (itt minden bizonnyal az Indexnek adott interjúra gondol, amiben minden vádat visszautasított, majd az ÁSZ szakmaiatlan eljárását ekézte), majd hozzátette: szívesen válaszol olyan kérdésekre, amelyeket nem előre megírt forgatókönyv alapján, politikai érdekből tesz fel a lap.

A Telex erre újabb kérdéseket küldött Matolcsy Ádámnak, amire válaszolt is az ifjú milliárdos. Szerinte az egész MNB-ügy politikai indíttatású, és azt politikai ellenlábasainak tulajdonítja. Itt térnénk ki arra, hogy bár könnyen elképzelhető, hogy állítólagos ellenfeleinek szerepe lehet abban, hogy az ügy a Fideszen belül is felszínre került, valójában az ÁSZ jelentése előtt hosszú évekkel a független sajtó már feltárta az alapítványok körüli mutyizás részleteit.

Mindenesetre Matolcsy Ádám így fogalmaz: „még az ilyen szembenállás sem ad alapot arra például egy Állami Számvevőszéknek, hogy

szakmaiatlan tartalmú jelentéssel tévessze meg a közvéleményt”.

Saját bevallása szerint számos külföldi érdekeltsége van, bevételeinek nagy része külföldi cégekből származik. A hírekben megjelenő képet az életstílusáról „szándékosan túlzóak”, bár ezt a kijelentést nehéz mire vélni, hiszen nincs mit eltúlozni egy 70 ezer eurós karórán, vagy azon, hogy a monacói F1-nagydíj idején az egyik legdrágább szálloda teraszán állva fotózták le, vagy hogy a baráti körében csak úgy röpködnek a tízmilliárdos New York-i luxusingatlanok.

Matolcsy Ádám a Forma 1-en Netflix

Arra, hogy van-e olyan magántőkealap, amiben van tulajdonrésze, és ha igen, melyek ezek, azt felelte, Magyarországon és külföldön egyaránt rendelkezik befektetési jeggyel, de hogy ez mit takar, az nem derült ki – jegyzi meg a Telex.

A Kovács Petra fedőnév alatt írt emailek kérdésére azt válaszolta: minden kommunikációja, találkozója és tárgyalása a szabályok és törvények maradéktalan betartásával zajlik, majd hozzátette: Bár olvastam a Kováts Petra »álnéven« írt sajtóhisztéria cikkeit, mélységesen elítélem azt, hogy a sajtó munkatársai nőként vizionálják személyemet.” Szerinte az RTL tévesen állítja, hogy New Yorkban él, állítása szerint 4 éve nem járt New York államban sem.

Arra a kérdésre, hogy indít-e pert a Válasz Online ellen a lap által megfogalmazott állítások miatt, nem válaszolt.

Hogy miként jutott hozzá a baráti társaságában lévő személyek által kezelt magántőkealapok olyan ingatlanokhoz, amelyek korábban jegybanki tulajdonban álltak, azt válaszolta, hogy az érintetteket kell megkérdezni, de feltételezi, hogy „minden tranzakció a hatályos jogszabályok betartásával, piaci árazáson zajlott”. Szerinte az új MNB-székház kivitelezési munkáit bárki ellenőrizheti és megcsodálhatja, Varga Mihály is méltatta azt.

A Száraz Istvánnal és Somlai Bálinttal (mindketten súlyos pénzeket vettek ki így-úgy a Magyar Nemzeti Bankhoz köthető beruházások, tenderek révén) való kapcsolatáról úgy nyilatkozott: „Mind Száraz Istvánnal, mind Somlai Bálinttal közös baráti társaságba jártunk, de az idő és a földrajzi távolság miatt kommunikációnk az elmúlt években megritkult.”

A lengyel GTC-vel kapcsolatban (aminek túlárazott részvényeire az alapítványok vagyonkezelője rengeteg pénzt elköltött) feltette kérdésekre érdemi választ nem adott.

Letagadta, hogy abban a svábhegyi villában lakott volna, amit az MNB alapítványa kutatási központnak vett meg, annak ellenére, hogy felesége úgy posztolt az ingatlan egyik fotóját felhasználva, hogy „újra otthon”, azt valójában Magyarországra értették, mert akkoriban sokat éltek külföldön.

Arra, hogy most hol élnek, a családjára hivatkozva nem kívánt válaszolni, de azt mondta, rendszeresen jár haza és nem fél a letartóztatástól. A diplomata útlevelét firtató kérdésre pedig „nem áll módjában” válaszolni.

Azt is állította a Telexnek, hogy az ÁSZ őt sosem kereste meg a vizsgálat alatt, ezt a szervezet is megerősítette. Arra a kérdésre, hogy mit gondoltak Matolcsy Ádám kijelentéséről, miszerint az MNB-ügy politikai indíttatású, az ÁSZ annyit írt, hogy sehogy.