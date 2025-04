Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő talált egy hirdetést, amely szerint Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám a saját nevében árulja 2,9 milliárd forintért (29 millió emirátusi diarhma) a dubaji luxuslakását. A hirdetésről Hadházy képeket is megosztott:

A képviselő azt írja, hogy ez az a lakás, amiről Matolcsy korábban tagadta, hogy lenne neki ilyen, aztán a Direkt36 kiderítette, hogy hozzá köthető cég vásárolta meg. Most azonban az üzletember már a saját nevével és telefonszámával hirdeti a lakást, amely a One at Palm Jumeirah egyik 9. emeleti, tengerre néző, 286 négyzetméteres, 3 hálószobás apartmanja. Az ingatlanhoz összesen 50 négyzetméternyi terasz és erkély is tartozik.

Hadházy mostanában gyakran posztol NER-es luxusfeleségekről is, akik többmilliós, esetenként több tízmilliós ruhákban, ékszerekben feszítenek. Ezek sok esetben nemhogy a magyar átlagemberek, hanem még az elit számára is nehezen hozzáférhető termékek. Matolcsy feleségéről egy olyan képet tett közzé, amelyen egy szaúd-arábiai luxusszállodában látható.

Posztja végén a mentelmi jogától hétfőn megfosztott képviselő emlékeztet, hogy a héten kedden és szerdán is tüntetést tartanak majd, ahol többek között felszólal Simon Kornél, Rainer-Micsinyei Nóra, Pásztor Erzsi színész, és Iványi Gábor is.

