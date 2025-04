Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","shortLead":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","id":"20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2.jpg","index":0,"item":"e4e6c84f-0e49-403d-b495-adf8ae4717ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","timestamp":"2025. április. 14. 12:03","title":"Kibertámadás érte az IKEA rendszereit több országban, 8 milliárd forintos a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené a hajlítható iPhone-ban.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint az Apple a szelfikamerát és a FaceID érzékelőjét is a kijelző alá rejtené...","id":"20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"80be29a2-2fdf-49db-9cd1-b0f9e1132782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-hajlithato-kijelzos-iphone-szelfikamera-kijelzo-ala-rejtett-kamera","timestamp":"2025. április. 15. 10:03","title":"Rejtett kamerát tehet az Apple a hajlítható kijelzős iPhone-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely a közeljövőben Magyarország egyik vezető irodalmi elismerésévé válhat majd.","shortLead":"Olyan független, politikamentes, értékelvű díjat szeretett volna létrehozni az Esterházy Magyarország Alapítvány, amely...","id":"20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/443f0b6c-42bf-418c-9231-eb8f43b34a86.jpg","index":0,"item":"41b5ba35-244f-4f17-883a-cd5730702855","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Irodalmi-dijat-alapitottak-a-legjobb-kortars-magyar-irok-szamara","timestamp":"2025. április. 15. 14:39","title":"Irodalmi díjat alapítottak a legjobb kortárs magyar írók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","shortLead":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","id":"20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502.jpg","index":0,"item":"030dea3f-1898-4188-bac7-97c614ed6101","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","timestamp":"2025. április. 15. 07:50","title":"Hadházy szerint a mentelmi jogának felfüggesztése „szimpla kicseszés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a886987-5833-47d2-8b63-a09fa9b99b8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump-pártiként jellemezte a panamai elnököt, aki egy hónapja még azt mondta, Egyesült Államok vezetője hazudik. ","shortLead":"Trump-pártiként jellemezte a panamai elnököt, aki egy hónapja még azt mondta, Egyesült Államok vezetője hazudik. ","id":"20250414_Pete-Hegseth-szerint-tortenelmi-megallapodasok-szulettek-az-Egyesult-Allamok-es-Panama-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a886987-5833-47d2-8b63-a09fa9b99b8b.jpg","index":0,"item":"bf67f2b0-e217-44b4-92a2-1efd9d6849b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Pete-Hegseth-szerint-tortenelmi-megallapodasok-szulettek-az-Egyesult-Allamok-es-Panama-kozott","timestamp":"2025. április. 14. 05:45","title":"Pete Hegseth szerint történelmi megállapodások születtek az Egyesült Államok és Panama között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss Androidot telepíteni.","shortLead":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss...","id":"20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"e229d2cf-58bf-42d5-9e18-4f98eb711e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","timestamp":"2025. április. 15. 11:03","title":"Szigorított a Google: mostantól nem lehet ennél butább okostelefonokat kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","shortLead":"Oscar Piastri szezonbeli második sikerét aratta, mellette George Russell és Lando Norris állhatott fel a dobogóra.","id":"20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e0d7c1-e622-4317-9537-353e01e834e1.jpg","index":0,"item":"67d58ffb-9939-40c4-a753-4cf6b1f786ff","keywords":null,"link":"/sport/20250413_forma-1-bahreini-nagydij-oscar-piastri-mclaren-george-russell-lando-norris","timestamp":"2025. április. 13. 19:07","title":"Forma-1: Az élről rajtoló Piastri behúzta a bahreini nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók 5 vízsugárral oltják a lángokat.","id":"20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3518571-f8d4-4fef-bb31-f46640fc5da2.jpg","index":0,"item":"65d40417-d740-4ee2-a99c-32318e3ca623","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_rakosrendezo-tuz-katasztrofavedelem-kepek-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:37","title":"Hatalmas lángokkal égett a hulladék Rákosrendezőn, fotókon a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]