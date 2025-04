A Gazdasági Versenyhivatal közölte: eljárás alá vonta a Spart és az Auchant egy olyan, 2023-ban indult ügyben, amelyben a hivatal azt vizsgálta, vajon a Nestea, a Topjoy vagy az Olympos márkák forgalmazója, a Maspex Olympos Kft. előírt-e rögzített eladási, illetve viszonteladási árat a termékeikre.

A lengyel cég magyarországi leányvállalata akkor került a GVH látókörébe, amikor egy piaci elemzés érdekében áttekintettek néhány italszállítói szerződést – írta akkor a hivatal.

A GVH most azt közölte: a még mindig folyamatban lévő eljárásban a Maspex mellett több magyarországi kiskereskedelmi lánc is érintett, így többek között az Aldi, a CBA, a Coop és a Tesco is. Az eljárás során pedig olyan bizonyítékok kerültek a GVH birtokába, melyek alapján indokoltnak látta további két kereskedelmi lánc, a Spar Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. eljárás alá vonását is – állítja a versenyhivatal.

A GVH vizsgálói 2025. április 14-én, hétfőn, a vállalkozások magyarországi központjaiban – előzetes bírói engedélyhez kötött – előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást, rajtaütést tartottak, a szükséges adatok, bizonyítékok lefoglalása érdekében.

Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása, illetve az abba ügyfélként történő bevonás nem jelenti annak kimondását, hogy az érintett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul – fogalmaz közleményében a GVH.

Fekete bárányok?

A Spar mostanában kifejezetten a GVH bögyében van, bár már 2020-ban indítottak versenyfelügyeleti eljárást a cég 2014-15 körüli kereskedelmi gyakorlata miatt: ebben a két évben a Spar állítólag indokolatlanul és egyoldalúan díjakat írt elő a beszállítóitól azért, hogy az adott beszállító termékei a boltok polcaira kerüljenek. 2020 decemberére jutottak el oda, hogy a hatóság lefolytatta a vizsgálatot és jogsértést állapított meg.

Bírság helyett azonban a Sparnak azt kellett vállalnia, hogy 1,7 milliárd forintból elindít egy jóvátételi programot. A GVH 2024 őszén indított egy utóvizsgálatot arról, hogy a cég teljesítette-e az összes vállalását – amire az időzítés miatt kapták fel sokan a fejüket, ugyanis ez négy nappal az után történt, hogy a Spar egy teljesen másik ügyben győzelmet aratott a magyar kormány felett, sikerrel perelve az EU Bíróságán az árstop miatt.

Ezt a vállalást a Spar túl is teljesítette, végül a GVH 5 millió forintos büntetést szabott ki adminisztrációs hibák miatt, amit úgy kommunikáltak, hogy „Megregulázta a GVH a Spart”. 2024 tavaszán pedig arról szóltak a hírek: Orbán Viktor egyik rokonának kért részesedést a SPAR magyarországi leányvállalatában, a hírt lehozó médiumokat Orbán Viktor módszeresen be is perelte.

Jellinek Dániel ingatlanmágnást, aki 2024 decemberében szerzett 47 százalékos tulajdonrészt az Auchan Magyarországban, 2025 januárjában 250 millió forintos pénzbüntetésre ítélték egy számlagyáras ügyben. Ennek egyébként nem is ő volt a gyanúsítottja, de magára vállalta az apja és kollégája terhére rótt bűncselekményeket. Jellineknek a múltban több közös ügylete is volt Tiborcz Istvánnal, például a vállalkozó érintésével került a Gellért Szálló is a Tiborcz-féle BDPST-hez, a számlagyáras elítélés ugyanakkor egyfajta üzenet is lehetett a kormányzat részéről felé, hogy senki sem érinthetetlen.