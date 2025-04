Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e313242a-2e4d-4c6b-a899-557c06d88a63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter arról is beszélt jogászok előtt, hogy csak annyi vendégmunkás érkezhet Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van. ","shortLead":"A belügyminiszter arról is beszélt jogászok előtt, hogy csak annyi vendégmunkás érkezhet Magyarországra, amennyi...","id":"20250412_Pinter-Sandor-Aki-nem-tiszteli-a-magyar-torvenyeket-annak-nem-kell-Magyarorszagon-maradnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e313242a-2e4d-4c6b-a899-557c06d88a63.jpg","index":0,"item":"d2a83316-3971-4ef4-8507-418f6418753c","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Pinter-Sandor-Aki-nem-tiszteli-a-magyar-torvenyeket-annak-nem-kell-Magyarorszagon-maradnia","timestamp":"2025. április. 12. 12:25","title":"Pintér Sándor: Aki nem tiszteli a magyar törvényeket, annak nem kell Magyarországon maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","shortLead":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","id":"20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e.jpg","index":0,"item":"849c9936-dfd3-43c9-b8a8-25ec514a8f40","keywords":null,"link":"/elet/20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","timestamp":"2025. április. 13. 22:00","title":"A parasportolókéhoz hasonló műlábat kapott egy sérült őz Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","shortLead":"A magyar csapatnak már csak matematikai esélye maradt az elitben maradásra.","id":"20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36c3f768-83a9-46e8-9f6c-784189f7cf39.jpg","index":0,"item":"5f53786f-6137-4f8c-85bc-094a64f3f619","keywords":null,"link":"/sport/20250413_magyar-noi-jegkorong-valogatott-vereseg-elitvilagbajnoksag-norvegia","timestamp":"2025. április. 13. 14:07","title":"Most sem tudott gólt szerezni, a norvégoktól is kikapott a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","shortLead":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","id":"20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79.jpg","index":0,"item":"00bb110f-db8c-4c49-bcc1-d93523540637","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","timestamp":"2025. április. 14. 07:28","title":"Meghalt Mario Vargas Llosa Nobel-díjas, perui születésű író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és fizikailag is brutálisan bánt vele. ","shortLead":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és...","id":"20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"ad648d47-2da1-4f1c-b32b-e14dba02ed9b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","timestamp":"2025. április. 13. 12:21","title":"Mickey Rourke-ot kirúgták a Big Brotherből, miután homofób megjegyzéseket tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c363434-a31f-4d0d-803a-4a3d6da27487","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Veszprém hat gólos hátrányban is volt, a hajrában fölzárkózott, de nem tudta megfordítani a meccset. A Szeged hat év után lett újra kupagyőztes. ","shortLead":"A Veszprém hat gólos hátrányban is volt, a hajrában fölzárkózott, de nem tudta megfordítani a meccset. A Szeged hat év...","id":"20250413_szegd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c363434-a31f-4d0d-803a-4a3d6da27487.jpg","index":0,"item":"d9f8f7b5-f51e-4f8d-b416-9ab212be9cb9","keywords":null,"link":"/sport/20250413_szegd","timestamp":"2025. április. 13. 21:56","title":"Őrült izgalmakat hozott a kézilabda-kupadöntő, a végén a Szeged örülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","shortLead":"Josh Shapiro és családja a házban tartózkodott, de időben ki tudtak menekülni.","id":"20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6dfb635-576d-4ca6-8838-2945c58bdc9f.jpg","index":0,"item":"aeeef5e0-c6ef-4407-ab43-130e03c2746b","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_josh-shapiro-pennsylvania-kormanyzo-tuz-gyujtogatas-demokrata-part-usa","timestamp":"2025. április. 13. 21:48","title":"Felgyújtották Pennsylvania demokrata kormányzójának otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti az ukrajnai háború lényegét, mint bármely más nyugati vezető.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti...","id":"20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"148d3a1e-aee7-411f-bac3-ac4820910838","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","timestamp":"2025. április. 12. 17:39","title":"Lavrovnak nagyon tetszik Trump hozzáállása az ukrajnai háborúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]