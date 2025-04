Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki képviselők.","shortLead":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki...","id":"20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7.jpg","index":0,"item":"012bb49f-31b7-42f3-8000-6841fa03904a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 15:27","title":"A rendőrök elcipelték a momentumosokat a Parlament kapuitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","shortLead":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","id":"20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377.jpg","index":0,"item":"c9e7ec95-f256-4238-aabc-7653adf1379d","keywords":null,"link":"/elet/20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","timestamp":"2025. április. 14. 19:09","title":"Szarvasbébiszerű zaklatás áldozatának mondja magát Morrissey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Annyit segítünk: nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66801b1d-ee45-4af9-80c8-558ef7f3266c.jpg","index":0,"item":"299a62bb-f8ef-40ff-a11e-9ce3ff166ff9","keywords":null,"link":"/elet/20250413_hatos-lotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 13. 18:00","title":"Vajon kijön a hatos lottó nyereményből egy Louis Vuitton ruha? Íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","shortLead":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","id":"20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3.jpg","index":0,"item":"5d526eef-f1cd-4a2c-8387-430e4dcab587","keywords":null,"link":"/elet/20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","timestamp":"2025. április. 14. 15:54","title":"Hat nő az űrben: történelmi küldetést hajtott végre a Blue Origin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","shortLead":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","id":"20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0.jpg","index":0,"item":"b52196c2-ddd6-4d37-af4b-cd0d54725bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","timestamp":"2025. április. 15. 09:48","title":"A használt Teslák minden más elektromos autónál népszerűbbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kinyerhetők voltak a felhasználó előzményei a Google Chrome-ból egy biztonsági probléma miatt, amit most, két évtized után végre javítanak.","shortLead":"Kinyerhetők voltak a felhasználó előzményei a Google Chrome-ból egy biztonsági probléma miatt, amit most, két évtized...","id":"20250415_google-chrome-bongeszo-20-eves-adatvedelmi-problema-elozmenyek-szivargasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"ebf86a86-57b0-4162-a006-78f18aa416b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_google-chrome-bongeszo-20-eves-adatvedelmi-problema-elozmenyek-szivargasa-javitas","timestamp":"2025. április. 15. 12:03","title":"20 éves adatvédelmi problémát javít a Google a Chrome böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szent-Györgyi Albert orvosi díj immár nyolcadik alkalommal adózott azoknak az orvosoknak, akik a gyógyítás mindennapi munkáját kivételes elkötelezettséggel és emberséggel végzik. Az ajánlásokat a betegek, hozzátartozók és kollégák nyújtják be.","shortLead":"A Szent-Györgyi Albert orvosi díj immár nyolcadik alkalommal adózott azoknak az orvosoknak, akik a gyógyítás mindennapi...","id":"20250415_Szent-Gyorgyi-Albert-orvosi-dij-goodwill-pharma-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"2f8418df-21dc-4f08-b334-7e1041dcbc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Szent-Gyorgyi-Albert-orvosi-dij-goodwill-pharma-beteg","timestamp":"2025. április. 15. 07:55","title":"Átadták a Szent-Györgyi Albert orvosi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. április. 14. 07:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""}]