[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség. Volt olyan csatorna, ahol a kezdetekben tényként állították a vízilabdázókról, hogy erőszakot követtek el. A vízilabdázók ügyvédjei nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tettek feljelentést - vélhetően egy vagy több médium ellen -, az ügy már a bíróság előtt van. ","shortLead":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény...","id":"20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb6beb5-f69e-4d73-8c63-4089585dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"Hárman állhatnak bíróság elé Kósz és Petőváry rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt vasárnap ellenzéki kerületi polgármesterjelöltek társaságában Budapesten.","shortLead":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely...","id":"20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a426cc-4543-43ea-8546-4439b7da74c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:55","title":"Karácsony vissza akarja adni Budapestet a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz útvonalában hoz majd változást.\r

","shortLead":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz...","id":"20190823_Lezarnak_egy_keresztezodest_a_XVII_keruletben_ket_napra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72e556-e17e-46ef-a1c0-71f778755ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Lezarnak_egy_keresztezodest_a_XVII_keruletben_ket_napra","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Lezárnak egy vasúti átjárót a XVII. kerületben két napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir...","id":"201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1f93f-0870-4431-8ebe-d618347c784e","keywords":null,"link":"/vilag/201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:00","title":"Nagyon megerősödött a komikusból lett ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfitől elvették a bérlakását a szükséges jogi eljárás lezárulta előtt, emiatt kéne Székely Lászlónak véleményt mondania.\r

","shortLead":"A 79 éves férfitől elvették a bérlakását a szükséges jogi eljárás lezárulta előtt, emiatt kéne Székely Lászlónak...","id":"20190823_Az_Alapveto_Jogok_Biztosahoz_fordul_A_Varos_Mindenkie_a_kilakoltatott_budafoki_idos_ferfi_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc164e5-5c8d-442a-98e9-4093ebc18078","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_Alapveto_Jogok_Biztosahoz_fordul_A_Varos_Mindenkie_a_kilakoltatott_budafoki_idos_ferfi_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:04","title":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordul A Város Mindenkié a kilakoltatott budafoki idős férfi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak.","shortLead":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs...","id":"20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d47d2bd-23af-40ea-8050-9fa6e91ab15b","keywords":null,"link":"/sport/20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:53","title":"Kopasz és Csipes is aranyérmes, megvan az első olimpiai kvóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]