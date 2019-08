Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","shortLead":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","id":"20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb0d6f4-fea2-40a2-8b97-11f0ef9c2543","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:30","title":"Elgázolt egy embert a vonat Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","shortLead":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","id":"20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7e72e-05b2-4322-96ac-bc86be43397d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:26","title":"A Nürburgringen máris szaladt egy rekordot a Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti saját operációs rendszerének bevetését.","shortLead":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti...","id":"20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b99c77-bd59-41df-8148-00c5187e1b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:03","title":"Kivár a Huawei az Android lecserélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53dcf3a-5347-4986-b10a-4a2407424de4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfeketébb fényezését kapott autóját először a szeptemberi Frankfurti Autószalonon lehet majd testközelből megtekinteni. ","shortLead":"A világ legfeketébb fényezését kapott autóját először a szeptemberi Frankfurti Autószalonon lehet majd testközelből...","id":"20190828_a_vilag_legfeketebb_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53dcf3a-5347-4986-b10a-4a2407424de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395a92c7-e59e-46da-bb20-dafb92f88838","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_a_vilag_legfeketebb_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:21","title":"A világ legfeketébb autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak kíváncsiak, mennyire könnyen javítható az újdonság.","shortLead":"Épp hogy piacra került a Samsung idei második csúcstelefonja, az iFixit csapata máris a darabjaira szedte. Arra voltak...","id":"20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c76bfe2d-57da-4f69-bc76-7b2e8e4b88ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a363-152d-40af-b8c9-624d87a9fc19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_ifixit_samsung_galaxy_note10_plusz_5g_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:03","title":"Szétszedték a Samsung Note10+-t, és kiderült, pontosan mi van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony a templomba már nem érkezett meg.","shortLead":"A 67 éves asszony a templomba már nem érkezett meg.","id":"20190827_Vasarnap_delutan_templomba_indult_azota_nem_talaljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce991933-6ef5-43a3-bacc-b9e006dd59e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Vasarnap_delutan_templomba_indult_azota_nem_talaljak","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:45","title":"Vasárnap délután templomba indult, azóta nem találják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de a gyerekvállalási szám még nem nőtt.","shortLead":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de...","id":"20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3131ed-bb6a-4b15-9169-2cfad4883973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:29","title":"Egyre kevesebb gyereket vállalnak a magyar párok, nagyot nőtt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]