[{"available":true,"c_guid":"5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia nemzeti bankból érkezhet az ország következő EU-biztosa.","shortLead":"A francia nemzeti bankból érkezhet az ország következő EU-biztosa.","id":"20190828_Macronek_is_megneveztek_kit_kuldenenek_az_uj_Europai_Bizottsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2e7ca4-0c82-42e0-b47d-030012d60242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Macronek_is_megneveztek_kit_kuldenenek_az_uj_Europai_Bizottsagba","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:31","title":"Macronék is megnevezték, kit küldenének az új Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","shortLead":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","id":"20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d903ec-9bf4-41f4-80b4-100b0ef2e11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:43","title":"Kritikus határt lépett át a forint: 330-at kértek egy euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell az érintetteknek.\r

\r

","shortLead":"Magyarország is fertőzött országnak számít, ha innen mennek áruk Ausztráliába, azt jelenteniük kell...","id":"20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c7b4d7-3dfe-4825-b6da-a51c74681313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Ausztralia_kezzellabbal_vedekezik_a_poloskainvazio_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:22","title":"Ausztrália kézzel-lábbal védekezik a poloskainvázió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárulta végre a Nintendo, mikor adja ki Mario Kart Tour nevű játékát. A megjelenés korábban van, mint gondoltuk.","shortLead":"Elárulta végre a Nintendo, mikor adja ki Mario Kart Tour nevű játékát. A megjelenés korábban van, mint gondoltuk.","id":"20190827_nintendo_mario_kart_tour_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=594627aa-f742-43bb-88df-0cc7f5d15547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f0968-3190-4a35-ba61-2015261305d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_nintendo_mario_kart_tour_megjelenes","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:03","title":"Izgalmas mariós játék jön, hamarosan letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","shortLead":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","id":"20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81231d5-7006-478d-94e6-389a8e4ffc6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:46","title":"Ne próbáljon autópálya-matricát venni a mobiljával ma éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió lehet az első ilyen.","shortLead":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió...","id":"20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8aa39-3f97-4e6e-8f07-6f50d1e9faab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:03","title":"Elképzelhető, hogy legközelebb csak nőket küld a Holdra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb helyen mégis évről évre egy vagyonba kerül. Magyarországon is.","shortLead":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb...","id":"20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eca3d37-5708-4f54-996e-b4e4fb61a209","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:15","title":"Ingyenes közoktatás? A szülők ezt nem nagyon érzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b938d5-65d1-44cf-aef7-1f35d3ef1d53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy siker lett a Beyond Meat első tesztnapja a KFC-ben.","shortLead":"Nagy siker lett a Beyond Meat első tesztnapja a KFC-ben.","id":"20190828_Orakat_kell_sorban_allni_a_muhusos_etelt_arulo_KFCnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b938d5-65d1-44cf-aef7-1f35d3ef1d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6162afc3-b730-4124-a032-84782489e2cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Orakat_kell_sorban_allni_a_muhusos_etelt_arulo_KFCnel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:37","title":"Órákat kell sorban állni a műhúsos ételt áruló KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]