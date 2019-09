Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő ezután október 15-re előrehozott választások kiírását kezdeményezte.","shortLead":"A kormányfő ezután október 15-re előrehozott választások kiírását kezdeményezte.","id":"20190904_Elfogadta_a_londoni_alsohaz_a_rendezetlen_Brexit_tilalmat_celzo_tervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c085db-5f00-48ba-94d0-87c45f32166e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Elfogadta_a_londoni_alsohaz_a_rendezetlen_Brexit_tilalmat_celzo_tervezetet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:02","title":"Elfogadta a londoni alsóház a rendezetlen Brexit tilalmát célzó tervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7d2fb2-f363-4c00-aac6-aa228984ed19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett két kanadai és egy új-zélandi állampolgárt akár életfogytiglanra is ítélhetik. ","shortLead":"Az őrizetbe vett két kanadai és egy új-zélandi állampolgárt akár életfogytiglanra is ítélhetik. ","id":"20190906_Gigantikus_mennyisegu_metamfetamint_foglaltak_le_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7d2fb2-f363-4c00-aac6-aa228984ed19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39f00-e2ad-4cf7-ad60-686ab770f316","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Gigantikus_mennyisegu_metamfetamint_foglaltak_le_UjZelandon","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:53","title":"Gigantikus mennyiségű metamfetamint foglaltak le Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresztény identitással van bajuk a szerkesztőknek, amibe eszerint a családi lopás is beletartozik.","shortLead":"A keresztény identitással van bajuk a szerkesztőknek, amibe eszerint a családi lopás is beletartozik.","id":"20190906_Kovacs_Zoltan_az_Economist_olvasoinal_probalkozik_a_belpiacos_propagandaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8d17e0-756e-404d-a5aa-965ac11d431a","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Kovacs_Zoltan_az_Economist_olvasoinal_probalkozik_a_belpiacos_propagandaval","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:06","title":"Kovács Zoltán az Economist olvasóinál próbálkozik a belpiacos propagandával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni a brit sajtó egy részét. ","shortLead":"Két brit kormányfő is érintett lehet abban, hogy Szaúd-Arábia egy orosz oligarcha segítségével akarja felvásárolni...","id":"20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f92d17d-a31e-472d-95ed-2d2689652d9e","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_szaudarabia_independent_evening_standard","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:45","title":"Szaúd-Arábia bevásárolná magát a brit sajtóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa44a1a-3484-4968-9078-cdbd23658e80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőröknek a betörő azt mondta: csak illedelmes akart lenni. ","shortLead":"A rendőröknek a betörő azt mondta: csak illedelmes akart lenni. ","id":"20190905_Betort_Taylor_Swift_otthonaba_de_legalabb_levette_bent_a_cipojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa44a1a-3484-4968-9078-cdbd23658e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0d863d-5fcd-4524-9671-ee6bba4f95d6","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Betort_Taylor_Swift_otthonaba_de_legalabb_levette_bent_a_cipojet","timestamp":"2019. szeptember. 05. 09:53","title":"Betört Taylor Swift otthonába, de legalább levette bent a cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet a bizottsági elnök részéről.","shortLead":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet...","id":"20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e048-ca03-4249-ad5c-a29c9327f0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:45","title":"Orbánt mattolhatja Ursula von der Leyen a Trócsányinak kiosztott poszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István jelentette be az új nevet a Semmelweis Egyetem tanévnyitóján.","shortLead":"Tarlós István jelentette be az új nevet a Semmelweis Egyetem tanévnyitóján.","id":"20190906_Atnevezik_a_Klinikak_metromegallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59d002ff-1623-433f-b0a5-7636d3f24c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6fd37f-8ac7-46bb-9a22-418594e7c868","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Atnevezik_a_Klinikak_metromegallot","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:13","title":"Átnevezik a Klinikák metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f19911-564b-4310-9386-e322295c9373","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja törni a Fidesz tízéves uralmát Józsefvárosban, főleg azzal a hátszéllel, ami Sára Botondnak van. Pikó András ellenzéki jelölt mégis bizakodó. A hvg.hu az önkormányzati kampányra kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne Szeged volt, most Józsefváros következik.","shortLead":"Nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja törni a Fidesz tízéves uralmát Józsefvárosban, főleg azzal a hátszéllel, ami...","id":"20190906_piko_andras_sara_botond_jozsefvaros_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f19911-564b-4310-9386-e322295c9373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664eb9fe-d505-41bb-b11b-3e32843d4d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_piko_andras_sara_botond_jozsefvaros_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:30","title":"Nehezített pálya: mire elég Pikó András neve Józsefvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]