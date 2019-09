Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama – írja e heti számában a HVG. A lap információi szerint a kormányfő lányához közel álló divatügynökség mentoráltjai már tervezik a közszféra dolgozóinak szánt darabokat. ","shortLead":"A focicsapatok után a közhivatalok alkalmazottainak öltöztetéséről is gondoskodni kíván Orbán Viktor mindenható állama...","id":"20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c1b6-c060-4e5b-9c01-b27e2e19139e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_orban_rahel_divatceg_divatugynokseg_bata_jakab_zsofia","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:41","title":"Beindult az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem biztos, hogy a legátgondoltabb döntés, hogy a 3-as metrón legyen légkondi.","shortLead":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem...","id":"20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb08d38-125e-4365-a6da-805cc37e065b","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:45","title":"Az ÁSZ elnöke szerint a klíma a 3-as metróban csak kényelmi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet a bizottsági elnök részéről.","shortLead":"Lehet, hogy nemzetközi együttműködésért felelős biztosnak nevezik ki Trócsányi Lászlót, ami egy jó taktikai húzás lehet...","id":"20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e048-ca03-4249-ad5c-a29c9327f0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_ursula_von_der_leyen_Trocsanyi_Laszlo_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:45","title":"Orbánt mattolhatja Ursula von der Leyen a Trócsányinak kiosztott poszttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","shortLead":"Csak a bolgárok és a románok előznek meg minket a listán. ","id":"20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a24d65-e05d-42bf-9bb1-bb6152c8bffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0e0ee9-ea94-4d92-aa34-414bb535b8e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Az_EUban_majdnem_nalunk_a_legolcsobb_az_alkohol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:57","title":"Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Miért nem törölte az ismerősei közül az exét?”","shortLead":"„Miért nem törölte az ismerősei közül az exét?”","id":"20190905_Ilyen_hatassal_van_a_Facebook_a_parkapcsolatunkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07b73e50-d4d2-4a39-8440-3494fc0047c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9198c872-2e08-4e9e-be24-ec461cfb2b40","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190905_Ilyen_hatassal_van_a_Facebook_a_parkapcsolatunkra","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:15","title":"Ilyen hatással van a Facebook a párkapcsolatunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De további alapokat is felszabadíthatnak a jövőben erre a célra.","shortLead":"De további alapokat is felszabadíthatnak a jövőben erre a célra.","id":"20190904_Brexit_EU_gazdasagi_karok_rendezetlen_kivalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f211229-19c1-42fa-b3ef-f9e8d73af808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Brexit_EU_gazdasagi_karok_rendezetlen_kivalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:36","title":"Brexit: Az EU 780 millió eurót különít el a rendezetlen kiválás okozta károk enyhítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a20b6d2-4dc0-4e31-a7aa-941f17b35036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem 130 millió forintos kárt okozott.","shortLead":"Csaknem 130 millió forintos kárt okozott.","id":"20190905_13_evig_lopta_az_aramot_es_a_foldgazt_a_pecsi_sportvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a20b6d2-4dc0-4e31-a7aa-941f17b35036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2cc20e-4efe-4ba6-9a50-e1e701d7b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_13_evig_lopta_az_aramot_es_a_foldgazt_a_pecsi_sportvezeto","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:40","title":"13 évig lopta az áramot és a földgázt egy pécsi sportvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]