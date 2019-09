Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több, saját érdekeivel szembemenő döntést hozhatott Ferencváros az egyik telek eladásakor, a vásárló Cordia viszont elég jól járhatott. Az ügyben a Momentum jelöltje hűtlen kezelés ügyében feljelentést tesz. Az ingatlanfejlesztő cég szerint minden rendben zajlott.\r

\r

","shortLead":"Több, saját érdekeivel szembemenő döntést hozhatott Ferencváros az egyik telek eladásakor, a vásárló Cordia viszont...","id":"20190910_ferencvaros_ingatlanfejleszto_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7e65b3-a86d-4153-97ed-e2627f55b045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_ferencvaros_ingatlanfejleszto_momentum","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:37","title":"Feljelentést tesz a ferencvárosi előnytelen telekeladásért a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","shortLead":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","id":"20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4504958c-a263-4df9-aaf1-59452e6a181a","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:04","title":"Megölte a négy hónapos kiskutyáját, és volt barátnőjét is bántalmazta egy devecseri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött az élelmiszerárak növekedése, a dohányáruk ára 12,8, a zöldségeké pedig 23,6 százalékkal nőtt. A krumpli pedig egyenesen harmadával lett drágább a 2018-as árhoz képest. Tovább gyorsult a liszt és a péksütemények árának növekedése.\r

\r

","shortLead":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött...","id":"20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d230bd-e637-490a-a32f-d55c30c36c32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Iden_harmadaval_kerul_tobbe_a_krumpli_mint_tavaly__itt_vannak_az_inflacios_adatok","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:18","title":"Idén harmadával kerül többe a krumpli, mint tavaly - itt vannak az inflációs adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","shortLead":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","id":"20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534b3b-2aec-4b73-9846-6863231c82ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:18","title":"Majdnem 10 ezer aláírást gyűjtött össze Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","shortLead":"Egy 76 éves férfi és egy 56 éves nő egy menhely előtti bokros részen tette ki az állatokat.","id":"20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf894c6-ca0f-4142-b87d-a9f66a498793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7610fcb2-1282-4bfb-8460-38fb092ee497","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Hat_kiskutyat_hagytak_magara_egy_dobozban_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:17","title":"Hat kiskutyát hagytak magára egy dobozban, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","shortLead":"A sofőr ép bőrrel megúszta a találkozást.","id":"20190910_elefant_felboritott_furgon_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f12d41-819f-464e-b424-8b18551336b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c47386-6531-4359-b540-c87c939a8420","keywords":null,"link":"/elet/20190910_elefant_felboritott_furgon_india","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:39","title":"Ilyen könnyedén borít fel egy furgont egy morcos elefánt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3922c1fd-5e2c-46f6-b5c0-ee10a8d69719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 13 jármű mellett mentek el a tragédia előtt.","shortLead":"Összesen 13 jármű mellett mentek el a tragédia előtt.","id":"20190911_Percekig_videoztak_az_autot_ami_az_M5oson_szembement_a_forgalommal_majd_utana_frontalisan_utkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3922c1fd-5e2c-46f6-b5c0-ee10a8d69719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc003d2-9d1b-44cb-8c1a-84c2d4de68a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Percekig_videoztak_az_autot_ami_az_M5oson_szembement_a_forgalommal_majd_utana_frontalisan_utkozott","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:22","title":"Percekig videózták az autót, ami az M5-ösön szembement a forgalommal, majd utána frontálisan ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]