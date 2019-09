Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","shortLead":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","id":"20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592def19-3894-414f-b9d9-7d90c97bb891","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:50","title":"Világháborús bomba miatt ürítik ki a Móricz Zsigmond tér környékét vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a tulajdonosok nem látják biztosítottnak a szükséges munkaerőt.\r

","id":"20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6a866-7d31-4614-989f-41d3f57ce369","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_racalmas_hankook_gyar_bovites_nemzeti_befektetesi_ugynokseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:14","title":"Elhalasztotta a Hankook rácalmási gyárának bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerversenyt is támogatnak, hogy legyen elég katona a digitális csatatéren.","shortLead":"Hackerversenyt is támogatnak, hogy legyen elég katona a digitális csatatéren.","id":"20190913_Ketezer_fos_kiberhadsereget_allit_fel_Lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7a68a-38a2-48a6-92de-8f6edd91d239","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Ketezer_fos_kiberhadsereget_allit_fel_Lengyelorszag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:20","title":"Kétezer fős kiberhadsereget állít fel Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a785b432-556b-44c3-9c5f-c59deb1594fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szeptember 1-jén indult a kísérlet.","shortLead":"Szeptember 1-jén indult a kísérlet.","id":"20190913_guinness_rekord_rekordkiserlet_polgar_judit_sakk_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a785b432-556b-44c3-9c5f-c59deb1594fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174dd145-2d89-4e75-8d58-cb299c461ca3","keywords":null,"link":"/elet/20190913_guinness_rekord_rekordkiserlet_polgar_judit_sakk_gyerekek","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:59","title":"Húszezer gyerekkel készül Guinness-rekordra Polgár Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","shortLead":"Még közös vállalkozást is akart indítani F. László és a kokain helyett lisztet vásárló áldozata.","id":"20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2e2541-2afc-4f00-8d17-9af041d255c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc239e-1200-4941-ae52-ef0eabf1ea8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tokaji_drogugylet_kokain_vallalkozo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:35","title":"Régi ismerőse verte át a tokaji „drogbárót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van bank, amely már lezárta az akcióját, más csak a hónap végéig kínáll kedvezményt.","shortLead":"Van bank, amely már lezárta az akcióját, más csak a hónap végéig kínáll kedvezményt.","id":"20190914_Sietnie_kell_annak_aki_banki_kedvezmenyt_is_szeretne_a_babavaro_hitel_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc7c9ba-de09-47df-982e-69157b2fa767","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Sietnie_kell_annak_aki_banki_kedvezmenyt_is_szeretne_a_babavaro_hitel_melle","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:46","title":"Sietnie kell annak, aki banki kedvezményt is szeretne a babaváró hitel mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Igy_bucsuzott_Alfoldi_Robert_Marton_Laszlotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3061af9a-4e9f-4bc4-986a-8288332437f4","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Igy_bucsuzott_Alfoldi_Robert_Marton_Laszlotol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:45","title":"Így búcsúzott Alföldi Róbert Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év legjobb asztrofotóját választják ki. A többi kép is megér egy pillantást.","shortLead":"A magyar Francsics László nyerte az Insight Investment Astronomy Photographer of the Year pályázatot, amelyen az év...","id":"20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c980887-5032-4c03-81d3-29ef69b4d7ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ec320-4f0e-4e95-b946-1ad391b38121","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2019_galeria","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:13","title":"Magyar lett az év legjobb csillagászati fotója, de a többi kép is nagyszerű – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]