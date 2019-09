Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2777ba50-cddd-4541-92e4-d42e232b5820","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendezvény befejezése után vadászni kezdtek a résztvevőkre, a rendőrökkel is összecsaptak. ","shortLead":"A rendezvény befejezése után vadászni kezdtek a résztvevőkre, a rendőrökkel is összecsaptak. ","id":"20190915_Maszkos_szelsojobbosok_tamadtak_meg_a_melegfelvonulas_resztvevoit_Harkivban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2777ba50-cddd-4541-92e4-d42e232b5820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc5e42b-bc6f-4c5e-a054-94f7f8fd05c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Maszkos_szelsojobbosok_tamadtak_meg_a_melegfelvonulas_resztvevoit_Harkivban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:21","title":"Maszkos szélsőjobbosok támadták meg a melegfelvonulás résztvevőit Harkivban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szomszéd kisvárosba ment át az érpataki expolgármester a hazai bukása után.","shortLead":"A szomszéd kisvárosba ment át az érpataki expolgármester a hazai bukása után.","id":"20190914_Nagykalloban_lenne_kepviselo_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e9abdd-9675-4e72-9300-8a92b72e53d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Nagykalloban_lenne_kepviselo_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:44","title":"Nagykállóban lenne képviselő Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","shortLead":"Mi más is lehetne a téma, mint a kutatóintézet-hálózat elvétele.","id":"20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02aa4cef-3458-4a92-ba1e-eb90828bf4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866669e6-cc7e-40a4-9a89-fbcc84f6e188","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Hivatalos_ujabb_rendkivuli_kozgyulest_tart_az_MTA","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:05","title":"Hivatalos: újabb rendkívüli közgyűlést tart az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","shortLead":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","id":"20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab84dec-1b54-47b6-854b-ac1d11ada764","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:18","title":"Drónnal támadták meg a világ legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450b685-a84d-433e-88b6-568c151c4276","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"11 százalékkal magasabb áron nyitott a Brent olajfajta hétfőn. ","shortLead":"11 százalékkal magasabb áron nyitott a Brent olajfajta hétfőn. ","id":"20190916_Maris_megugrott_az_olajar_a_szaudi_olajterminalok_tamadasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9450b685-a84d-433e-88b6-568c151c4276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ec6386-8ffe-41ee-9924-fe6c78b32054","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Maris_megugrott_az_olajar_a_szaudi_olajterminalok_tamadasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:59","title":"Máris megugrott az olajár a szaúdi olajterminálok támadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - közölte maga az amerikai elnök szombaton.","shortLead":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel...","id":"20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274a8b-22de-4122-88e2-3713ef857c40","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:48","title":"Trump Netanjahu hóna alá nyúlt a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","shortLead":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","id":"20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080986ca-c569-4f7c-afa7-8d16e2839f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:03","title":"Trump megerősítette: megölték Oszama bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a földgáz piaci értéke az elmúlt egy év során harmadára esett.","shortLead":"Pedig a földgáz piaci értéke az elmúlt egy év során harmadára esett.","id":"20190916_magyar_kormany_foldgaz_gazar_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fd80b8-c381-42f0-ac72-8756a06f03b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_magyar_kormany_foldgaz_gazar_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:35","title":"A kormány szerint megfelelő a gáz ára, nem tervezik csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]