[{"available":true,"c_guid":"4197661c-a178-476e-9fc5-5dac6aec67a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír, hátha egyszerre jön ki ez a változat is a normál modellel együtt a 8-as Golfból.","shortLead":"Jó hír, hátha egyszerre jön ki ez a változat is a normál modellel együtt a 8-as Golfból.","id":"20190918_Meg_sehol_az_uj_VW_Golf_de_a_GTIt_mar_Nurburgingen_nyuzzak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4197661c-a178-476e-9fc5-5dac6aec67a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aab852-c458-4dda-9f7f-2cf831929b2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_Meg_sehol_az_uj_VW_Golf_de_a_GTIt_mar_Nurburgingen_nyuzzak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 04:22","title":"Még sehol az új VW Golf, de a GTI-t már a Nürburgringen nyúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","shortLead":"A vasúttársaság szerint az ok a rossz munkaszervezés.","id":"20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e98d7-4d80-4335-8de7-40a2930abe16","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_mav_vasut_mozdonyvezeto_munkaszervezes_loppert_daniel","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:52","title":"Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta családtámogatásra.","shortLead":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta...","id":"20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250d481-bb48-4c03-bd28-2555b55dc165","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:16","title":"Jobban támogatják a gyermekvállalást, mint a családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó, ultrakonzervatív életmódot folytató amisoknál sört és hangfalakat. Pedig az ohiói rendőrök éppen ennek voltak szemtanúi. ","shortLead":"Valószínűleg ritkán látnak az amerikai seriffek az elektromos árammal működő szerkezetektől magukat távol tartó...","id":"20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=912c5bbe-56f9-48bf-a5da-bc644a3da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa2dc22-ff2f-4032-80aa-2db57fcd353d","keywords":null,"link":"/elet/20190919_sort_es_hangrendszert_rejtegettek_a_lovaskocsijukban_az_amisok__elszaladtak_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:06","title":"Sört és hangrendszert rejtegettek a lovaskocsijukban az amisok – elszaladtak a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte már szokásosnak nevezhető az évenkénti találkozó.","shortLead":"Szinte már szokásosnak nevezhető az évenkénti találkozó.","id":"20190919_Hivatalos_november_7en_ujra_Budapestre_jon_Erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf0e2c7-f467-465c-9229-8a8a0c77f978","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Hivatalos_november_7en_ujra_Budapestre_jon_Erdogan","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:59","title":"Hivatalos: november 7-én újra Budapestre jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ffd6bb-2e28-45f4-8b00-38e0a9fe87be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztria lelkiismeretének tartott, Nobel-díjas író Donald Trumpról és a patriarchális világ erőszakkultúrájáról írt véres-komikus drámát. A magyarországi ősbemutatót a Katona József Színházban tartják. Elfriede Jelinekkel a HVG készített interjút.","shortLead":"Az Ausztria lelkiismeretének tartott, Nobel-díjas író Donald Trumpról és a patriarchális világ erőszakkultúrájáról írt...","id":"20190919_Miert_nem_egy_Muppet_Show_az_egesz_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ffd6bb-2e28-45f4-8b00-38e0a9fe87be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d03fbb-2b8e-499b-853d-06de421d6648","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Miert_nem_egy_Muppet_Show_az_egesz_vilag","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:22","title":"„Miért, nem egy Muppet Show az egész világ?” – Donald Trumpról írt színdarabot Elfriede Jelinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról küldött képet, hogy szerdán már fel is bontották az átadott parkoló egy részét. Utánajártunk a dolognak, és kiderült, a most átadott \"innovatív parkolóból\" még a fák és a lámpák is hiányoznak.\r

\r

","shortLead":"Még trombitáltak is a gyerekek Boldog István fideszes politikus keddi cserkeszőlői parkolóavatásán. Egy olvasónk arról...","id":"20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21627a13-7fef-4990-9a26-881129725da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efed320c-6fe7-4c4e-8489-1bbe5a870617","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Kiderult_Boldog_Istvan_fideszes_kepviselo_egy_felkesz_parkolot_adott_at_a_gyerekek_gyurujeben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:45","title":"Kiderült, Boldog István fideszes képviselő egy félkész parkolót adott át a gyerekek gyűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]