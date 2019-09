Több mint ötezer demonstrációt szerveztek a világ városaiban, így Budapesten is az ENSZ klímacsúcsa elé időzítve a bolygó jövőjéért aggódó fiatalok. Van, ahol már a politikusok ingerküszöbét is elérte a Greta Thunberg által elindított mozgalom.

Több millió, hatékonyabb klímapolitikát követelő ember tüntetett a világ nagyvárosaiban pénteken, a szeptember 27-ig tartó globális klímasztrájk első napján. A három nappal az ENSZ rendkívüli klímacsúcsa elé időzett megmozdulások kezdeményezői a pénteki klímatüntetéseket szervező iskolások, ám a demonstrációkon részt vettek a velük egyetértő felnőttek is. A második nagy tüntetést szeptember 27-én tartják, és az üzenet egyszerű:

a klímaválság nem vár, ezért mi sem fogunk.

© AFP / Aleksander kalka

A szervezők világszerte mintegy ötezer demonstrációt terveznek.

A péntekenkénti iskola helyetti klímasztrájkot tavaly augusztusban egy svéd diáklány, Greta Thunberg indította el, és amíg az első alkalommal egyedül ült a parlament lépcsőjén, hamarosan sokan csatlakoztak hozzá Svédországban, majd a világ más helyein. A kezdeményezők most azt kérték, hogy mindenki csatlakozzon, aki úgy érzi, ha folytatódnak a jelenlegi trendek, akkor elkerülhetetlenné válik a megfékezhetetlen klímaváltozás, és veszélybe kerül az emberiség jövője.

© AFP / Jonathan Nackstrand

Fenntartható befektetések

A klímapolitika megváltoztatását szorgalmazó tüntetők nem csak a kormányoktól várnak lépéseket: a demonstrálók követelték a fenntarthatatlannak tartott bányák bezárását és a környezetet pusztító új csővezetékek építésének a leállítását, és azt kérték a bankoktól is, hogy ne finanszírozzanak klímaváltozást gyorsító beruházásokat.

A tüntetéseket számos polgármester is támogatta. Sadiq Khan, London polgármestere azt hangsúlyozta, egyetért a demonstrálókkal, Anne Hidalgo párizsi, Bill de Blasio New York-i, Eric Garcetti Los Angeles-i és Frank Jensen koppenhágai városvezető pedig közös nyilatkozatban állt a diákok és a velük egyetértő felnőttek mellé. „Klímaválsághelyzet alakult ki a világban, a tudományos kutatások egyértelművé teszik, hogy ha nem vállalunk azonnali lépéseket megemelkedik a tengerek vízszintje, mindennapivá válnak a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok” – hangsúlyozták a polgármesterek, akik hozzátették most éppen azok a fiatal emberek riasztják a világot, akik úgy érzik a klímaválság miatt veszélybe került a jövőjük. „De azt is érzik, hogy mennyire igazságtalan a klímaváltozás. A legszegényebbek, a gyerekekek, illetve a hátrányos helyzetűek – akik a legkevesebb szennyező anyagot juttatják a levegőbe – fognak a leginkább szenvedni a válsághelyzet következményeitől” – áll a közös nyilatkozatban.

© AFP / Michel Stoupak

Ausztráliában több mint százezren vettek részt a több városban megtartott demonstrációkon, és Londonban is tízezrek gyűltek össze az egymással párhuzamosan megrendezett eseményeken. Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője a zöld ipari forradalom megvívását sürgette, és azt követelte, hogy az állam és a magántőke is fektessen be többet a fenntarthatóságot szolgáló projektekbe. „Ez a zöld forradalom számításaink szerint legalább 400 ezer munkahelyet teremt, közben tisztább lesz a levegő, s megoldódik az országunkat sújtó egyenlőtlenségek jó része is” – magyarázta Corbyn.

© MTI / EPA / AAP / Dan Peled

A télapó háza is lángokban

Finnországban a „télapó” is tüntetett. Egy Mikulásnak öltözött férfi egy olyan transzparenst emelt fel, amelyre ezt írta: „Már az én házam is ég”.

Berlinben is több mint 200 ezren vettek részt a „klímasztrájkban”, pedig a német kormány éppen csütörtökre időzítette azt a bejelentését, mely szerint a kormányzat új, 54 milliárd eurós környezetvédelmi csomagot állított össze. Angela Merkel német kancellár pedig hangsúlyozta, tiszteli és támogatja Greta Thunberget, aki azt kérte az emberektől, hogy fogjanak össze a tudomány mellett. Azt is kiemelte, nem az ideológia vezérli. „A fiatalok joggal követelik, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amelyek szavatolják, hogy ők is jó életet élhessenek. Nem ideológia alapján cselekszünk, hanem azért, mert látjuk, hogy rengeteg bizonyíték jelzi, harcolni kell a klímaváltozás ellen” – tette hozzá.

Nem elég

Bár a német csomag azt is tartalmazza, hogy 2025 után tilos lesz olajtüzelésen alapuló fűtési rendszereket telepíteni az épületekbe, az energiakorszerűsítés mellett döntő családokat pedig kedvezményeket kapnak, sokan azzal vádolták a kormányt, hogy a tervezet nem elég ambiciózus. A bírálók szerint például nem elégséges az az új szabály, amely csak a jelentősen szennyező járműveket sújtja újabb adókkal. „Kedves kormány! Ha éveken át semmit nem tesz a klímavédelemért, majd a közvélemény nyomásának engedve olyan lépéseket határoznak el, amelyek nem elégségesek a globális felmelegedés kordában tartására, az nem áttörés, hanem botrány” – idézte a DW német hírportál a „Fridays for Future” nevű szervezet közleményét. A DW szerint egyébként csak Németországban 1,4 millióan vettek részt a demonstrációkon, Frankfurtban a demonstrálók megbénították a belváros egy résznek forgalmát.

© AFP / STR / Nurphoto

Afrikában is sokan tüntettek, az ugandai Kampalában iskolások százai vonultak fel. „Hány embernek kell még meghalnia ahhoz, hogy tegyetek valamit? Most már tényleg itt az ideje a tetteknek” – ez ált egy 12 éves iskolás, Cissy Mukasa transzparensén. Johannesburgban több tízezren tiltakoztak, a felvonulók elsősorban azt akarják elérni, hogy az országban ne építsenek több széntüzelésű erőművet, ne adjanak engedélyt újabb szénbányák megnyitására, s a kormány kötelezze el magát a megújuló energiaforrások használata mellett.

A 16 éves Greta Thunberg, aki hogy megspórolja a repülőút során keletkező szén-dioxid-kibocsátást, egy vitorlás hajón kelt át Európából az USA-ba, a New York-i demonstráción vesz részt. A tüntetők a belvárosban gyülekeztek, s az ENSZ központjához vonultak. Egy nappal korábban Thunberg az amerikai törvényhozás előtt beszélt, s az USA szemére hányta, hogy az ország a történelem legnagyobb légszennyezője. A törvényhozókat is arra kérte, hogy világhatalomként tegyenek a klímaváltozás ellen. „Ne nekem higgyenek, hanem a tudósoknak” – mondta.