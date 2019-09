Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"714afae2-58e1-4316-bea5-bfceab216e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való viszonya ezt lehetővé teszi.","shortLead":"A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való...","id":"20190923_amerikai_kormanyzat_huawei_mate30_pro_google_alkalmazasok_richard_yu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714afae2-58e1-4316-bea5-bfceab216e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d95e15-a443-4964-bc88-87243dbbb60f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_amerikai_kormanyzat_huawei_mate30_pro_google_alkalmazasok_richard_yu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:03","title":"Megoldjuk – mondja a Huawei a Google-appokkal nem rendelkező Mate30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser összeomolhat.","shortLead":"Lavinaveszélyre figyelmeztet a helyi hatóság a Planpincieux közelében, mivel a gyors olvadás miatt a gleccser...","id":"20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82599fa-1cca-43af-8b9f-b6271b01b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ffc742-5c8d-4186-843d-b03f024c3753","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_gleccser_jeg_olvadas_mont_blanc_lezart_ut_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:45","title":"Összeomolhat egy hatalmas gleccser, lezárták az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki képviselő a felelősök megnevezését és bocsánatkérést követel.","shortLead":"Egy ellenzéki képviselő a felelősök megnevezését és bocsánatkérést követel.","id":"20190923_Eltorzitottak_az_ellenzeki_kepviselok_arcat_a_bajai_onkormanyzati_ujsagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7db577-1c48-4bf9-aa65-fff480833d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Eltorzitottak_az_ellenzeki_kepviselok_arcat_a_bajai_onkormanyzati_ujsagban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:14","title":"Eltorzították az ellenzéki képviselők arcát a bajai önkormányzati újságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele.","shortLead":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után...","id":"20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3dd370-3ca3-426b-9d8f-55153d2b4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:03","title":"Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A norvég környezetvédelmi szabályozás szerint 2026-ban már csak a zéró karbonkibocsátású, tehát elektromos motorral vagy hidrogénnel működő üdülőhajók úszhatnak be a fjordokba, amelyeknek idegenforgalma az óceánjárókkal az utóbbi években jelentősen megnőtt.","shortLead":"A norvég környezetvédelmi szabályozás szerint 2026-ban már csak a zéró karbonkibocsátású, tehát elektromos motorral...","id":"20190923_Norvegia_lezarja_fjordjait_a_kornyezetszennyezo_oriasi_udulohajok_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd7eef5-17df-4a19-aa36-f045bbf4273c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Norvegia_lezarja_fjordjait_a_kornyezetszennyezo_oriasi_udulohajok_elott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:11","title":"Norvégia lezárja fjordjait a környezetszennyező óriási üdülőhajók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook felvásárolt egy startupot, amely gondolatolvasásra alkalmas karperecek fejlesztésével foglalkozik. Az ügylet ára nem publikus, de egyesek szerint az 1 milliárd dollárt is elérheti.","shortLead":"A Facebook felvásárolt egy startupot, amely gondolatolvasásra alkalmas karperecek fejlesztésével foglalkozik. Az ügylet...","id":"20190925_facebook_ctrl_labs_gondolatvezerles_neurotechnologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47375988-3ee6-4aae-8238-6a5549b6c58b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_facebook_ctrl_labs_gondolatvezerles_neurotechnologia","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:03","title":"Már csak egy lépés választhatja el a Facebookot attól, hogy olvasson a gondolatainkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]