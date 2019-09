Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A postán érhetik meglepetések azokat, akik átalánydíjat fizetnek.","shortLead":"A postán érhetik meglepetések azokat, akik átalánydíjat fizetnek.","id":"20190927_Nem_fogadjak_el_mindenhol_a_kormany_rezsiutalvanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc61-ba56-4105-92d5-78e009d1eaf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Nem_fogadjak_el_mindenhol_a_kormany_rezsiutalvanyat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:46","title":"Nem fogadják el mindenhol a kormány rezsiutalványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575a39c9-f9cd-4aaa-b8f3-faeda0bfd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Clawfinger új klipje, benne Orbánnal, Salvinivel.","shortLead":"Megjelent a Clawfinger új klipje, benne Orbánnal, Salvinivel.","id":"20190928_Orban_es_tarsai_megbuktatasarol_zenel_egy_sved_metalzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=575a39c9-f9cd-4aaa-b8f3-faeda0bfd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201ea31d-c510-4802-8c5c-037ca99adc64","keywords":null,"link":"/kultura/20190928_Orban_es_tarsai_megbuktatasarol_zenel_egy_sved_metalzenekar","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:15","title":"Orbán és társai megbuktatásáról zenél egy svéd metálzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","shortLead":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","id":"20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e9cec-7477-4036-8619-a8bfb7c3199f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:03","title":"Nem mindennapi a HP új monitorja, kettős megjelenítésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összesen 514 beteget kérdeztek ki az e-cigarettával kapcsolatban, a válaszok alapján pedig összeállni látszik a kép.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) szakemberei összesen 514 beteget kérdeztek ki...","id":"20190927_elektromos_cigaretta_ecigi_thc_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cd003e-9070-41c2-905d-eb57dc8e1a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_elektromos_cigaretta_ecigi_thc_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:23","title":"Már sejtik a kutatók, mi okozhatja az amerikai e-cigaretta-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","shortLead":"A Horváth Mihály Gimnázium tornatermében is tarthatatlan állapotok vannak.","id":"20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce346a77-0d6c-499c-b754-17877854d395","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Leszakadt_a_mennyezet_a_szentesi_gimnaziumban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:33","title":"Leszakadt a mennyezet a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","shortLead":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","id":"20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea604f-2901-417a-abf9-c924841ebd26","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:29","title":"A Jaguar három brit gyárát leállítja egy hétre a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió ügyfél autójának manipulálásában játszott közre. Most titkos dokumentumok kerülhettek napvilágra.","shortLead":"A Volkswagen konszern korábbi vezető mérnökét, Friedrich Eichlert azzal vádolják, hogy kollégáival együtt több millió...","id":"20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd46a6f-9be8-42a8-97f1-0627da72a61b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Kiderulhetett_hogy_csalt_valojaban_a_Volkswagen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:51","title":"Kiderülhetett, hogy csalt valójában a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még vizsgálják, mi történt.","shortLead":"Még vizsgálják, mi történt.","id":"20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286a7cf7-b369-4604-9c87-faed30c3884b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Elutott_ket_kerekparost_egy_auto_Cegleden_az_egyikuk_meghalt","timestamp":"2019. szeptember. 28. 07:58","title":"Elütött két kerékpárost egy autó Cegléden, az egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]