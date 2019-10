Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","shortLead":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","id":"20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a7a5f-f673-4c92-bd28-e5708b369dd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","timestamp":"2019. október. 01. 19:13","title":"Azonnali nyugdíjminimum-emelésre tett javaslatot az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","shortLead":"A bajor gyártó két újabb modellbe szerelte be jól ismert biturbó V8-as erőforrását. ","id":"20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05917c6b-aa23-4a8f-ba3d-3b520c752c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6881a22-badd-46be-9325-57561f865973","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_itt_az_uj_bmw_x5_m_es_x6_m_625_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. október. 02. 11:21","title":"Itt az új BMW X5 M és X6 M: 625 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","shortLead":"Elvileg le kéne mondania a parlamenti mandátumáról, ha megválasztanák.","id":"20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60fced1-f9ab-43d3-8641-c07f5b2f7e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Farkas_Florian_ujra_elindul_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. október. 02. 06:23","title":"Farkas Flórián újra elindul az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe a zöldek, ám kettejük koalíciójától egyelőre kölcsönösen fáznak. ","shortLead":"Fölényesen nyert az előrehozott választáson Ausztriában a Néppárt, példátlan eredménnyel tértek vissza a parlamentbe...","id":"20191002_Kurz_konnyeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82719a06-7cbb-4bf2-a42a-40a5935b4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d3c22b-2ab7-4777-b1c3-4f86115eb6f0","keywords":null,"link":"/360/20191002_Kurz_konnyeden","timestamp":"2019. október. 02. 14:01","title":"A győztes Osztrák Néppárt a választás után választás előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktisz 5 millió négyzetkilométernyi területéről készült műholdfelvételt vizsgáltak meg a tudósok, hogy megnézzék, mennyire rossz a helyzet.","shortLead":"Az Antarktisz 5 millió négyzetkilométernyi területéről készült műholdfelvételt vizsgáltak meg a tudósok...","id":"20191001_antarktisz_jeg_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72397345-f06f-4788-ab75-b2c6de422b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_antarktisz_jeg_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. október. 01. 16:03","title":"65 000-nél is több tavat találtak az Antarktiszon, és ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","shortLead":"A világhírű stanfordi börtönkísérlet atyja nemsokára Budapestre látogat, és elemezni fogja a magyar eredményeket.","id":"20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ce31e6-92ca-4e01-8523-1d071eb1e7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e3cbef-001e-4195-b4c6-ee62e784429d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191001_Most_mi_magyarok_is_kiprobalhatjuk_Philip_Zimbardo_modszeret","timestamp":"2019. október. 01. 08:35","title":"Most mi, magyarok is kipróbálhatjuk Philip Zimbardo módszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát.","shortLead":"A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát.","id":"20191002_west_hungaria_bau_kezilabdacsarnok_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7069db6b-6615-4239-af5b-9cbc4e5342d9","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_west_hungaria_bau_kezilabdacsarnok_szeged","timestamp":"2019. október. 02. 15:08","title":"Tiborcz üzlettársa építi a 27 milliárdos kézilabdacsarnokot Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]