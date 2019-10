Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy vájár meghalt és kilenc társa megsérült csütörtökön a dél-lengyelországi Bielszowice szénbányában egy földmozgás miatt.","shortLead":"Egy vájár meghalt és kilenc társa megsérült csütörtökön a dél-lengyelországi Bielszowice szénbányában egy földmozgás...","id":"20191003_Sulyos_banyabaleset_tortent_Lengyelorszagban_egy_foldrenges_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f625b5d0-2524-4ecc-9688-00b58ebed04e","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Sulyos_banyabaleset_tortent_Lengyelorszagban_egy_foldrenges_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 19:51","title":"Súlyos bányabaleset történt Lengyelországban egy földrengés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","shortLead":"És a csapadék is elmaradt az átlagostól.","id":"20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae744a9a-ebaf-455a-a947-a29bddc45bab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_hoseg_szeptember_klimakutatok","timestamp":"2019. október. 04. 20:18","title":"A mostani volt a legmelegebb szeptember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csütörtök este videoüzenetet intézett a lakossághoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a Donyec-medencei konfliktus rendezését célzó legutóbbi minszki találkozón született egyezséggel kapcsolatosan, és leszögezte: Kijev semmilyen megállapodást nem írt alá a \"Moszkva által irányított kelet-ukrajnai szakadár területek\" képviselőivel.","shortLead":"Az ukrán elnök csütörtök este videoüzenetet intézett a lakossághoz, hogy megnyugtassa a kedélyeket a Donyec-medencei...","id":"20191003_Zelenszkij_Semmilyen_megallapodast_nem_irtak_ala_a_szakadarokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb1e5a6-0d79-42d4-b547-51de9840396d","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Zelenszkij_Semmilyen_megallapodast_nem_irtak_ala_a_szakadarokkal","timestamp":"2019. október. 03. 22:10","title":"Zelenszkij: Semmilyen megállapodást nem írtak alá a szakadárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","shortLead":"Torlódásra kell számítani Budapest III. kerületében.","id":"20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ae04dd-0679-44f6-8997-873b22c637d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca9e599-f088-4bf6-9bb2-bd711afadccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Harmas_karambol_volt_Obudan","timestamp":"2019. október. 05. 12:20","title":"Hármas karambol volt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy edző Magyarországon válogatott kerettag versenyzőt készít fel a következő világeseményre, megkapja a járandóságot – mondta a Magyar Úszó Szövetség elnöke.","shortLead":"Ha egy edző Magyarországon válogatott kerettag versenyzőt készít fel a következő világeseményre, megkapja...","id":"20191004_shane_tusup_edzo_fizetes_szilagyi_liliana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067bd1d2-8d20-44d8-859a-66e2ed3b5733","keywords":null,"link":"/sport/20191004_shane_tusup_edzo_fizetes_szilagyi_liliana","timestamp":"2019. október. 04. 13:09","title":"Milliós fizetés jár Shane Tusupnak, ha Szilágyi Liliánát edzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pálffy Ilona szerint a felkészítések, előkészületek befejeződtek, a Nemzeti Választási Iroda munkatársai készen állnak a választás technikai lebonyolítására.","shortLead":"Pálffy Ilona szerint a felkészítések, előkészületek befejeződtek, a Nemzeti Választási Iroda munkatársai készen állnak...","id":"20191004_nemzeti_valasztasi_iroda_informatikai_rendszer_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd553e0d-33df-42c5-b144-681c99c48594","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_nemzeti_valasztasi_iroda_informatikai_rendszer_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 04. 12:19","title":"Sikeresen tesztelték a választási informatikai rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A New York Times újságírója súlyos vádakat fogalmaz meg könyvében.","shortLead":"A New York Times újságírója súlyos vádakat fogalmaz meg könyvében.","id":"20191003_deutsche_bank_donald_trump_david_enrich","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28f0d82-b031-4f6c-bfd3-f5acabac4171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_deutsche_bank_donald_trump_david_enrich","timestamp":"2019. október. 03. 20:04","title":"Német szereplő keveredik bele Trump orosz botrányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő közönséget, és a vidéki társrendezvényekkel együtt összesen több mint 250 programot kínál. Az ünnepélyes megnyitón adták át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat is. ","shortLead":"Október 4-én kezdődik a Design Hét Budapest rendezvénysorozat, amely tizenhatodik alkalommal várja az érdeklődő...","id":"20191004_Design_Het_Budapest_programok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ad2f34-baa1-4727-89a5-07134fd24fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae0f8e-7ded-4454-aba3-1c60d278e107","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Design_Het_Budapest_programok","timestamp":"2019. október. 04. 17:08","title":"Elkészült és díjat nyert az összecsukható Teqball","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]