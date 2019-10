Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit Brexit-megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget.\r

","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627f8388-4726-432e-a373-795564a150ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","timestamp":"2019. október. 06. 14:14","title":"Johnson szerint az unión múlik, milyen lesz a brit búcsú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargásokba torkollottak vasárnap a hongkongi demonstrációk, miután a demokratikus jogaik megtartása mellett tüntetők megtámadták a közintézményeket, valamint a kínai befektetőkhöz köthető üzleteket. Sok bolt vasárnap sem nyitott ki.","shortLead":"Zavargásokba torkollottak vasárnap a hongkongi demonstrációk, miután a demokratikus jogaik megtartása mellett tüntetők...","id":"20191006_Eroszakba_es_kaoszba_sullyed_Hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c14830-d912-421e-b7f2-bffbd849b443","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Eroszakba_es_kaoszba_sullyed_Hongkong","timestamp":"2019. október. 06. 14:36","title":"Erőszakba és káoszba süllyed Hongkong","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801141e2-edca-49c9-9c67-bf44347f88ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen csoport legdrágább fejlesztéseit egyszerűen felkínálja a konkurenciának.","shortLead":"A Volkswagen csoport legdrágább fejlesztéseit egyszerűen felkínálja a konkurenciának.","id":"20191005_Megosztana_az_Audi_a_villanyautojanak_titkait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801141e2-edca-49c9-9c67-bf44347f88ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75a286-6eab-463a-98d0-7cc465aa3a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Megosztana_az_Audi_a_villanyautojanak_titkait","timestamp":"2019. október. 05. 13:59","title":"Megosztaná az Audi a villanyautójának titkait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e8ae58-aa7c-4513-861e-2b1aac518e46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejeződött a helyszíni szemle a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, ahol korábban halálos baleset történt.","shortLead":"Befejeződött a helyszíni szemle a 47-es számú főúton Székkutas és Orosháza között, ahol korábban halálos baleset...","id":"20191005_Ujra_lehet_kozlekedni_a_47esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e8ae58-aa7c-4513-861e-2b1aac518e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68723790-1281-496c-a7f3-24e25e1639d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Ujra_lehet_kozlekedni_a_47esen","timestamp":"2019. október. 05. 18:15","title":"Újra lehet közlekedni a 47-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Nem láttam\" - írta a Hableányról a Viking Sigyn kapitánya, az okostelefonjából és laptopjából a katasztrófa után törölt adatok szerint. Indulnak a kártérítési perek. ","shortLead":"\"Nem láttam\" - írta a Hableányról a Viking Sigyn kapitánya, az okostelefonjából és laptopjából a katasztrófa után...","id":"20191005_Milliardos_nagysagu_karteritesi_perek_indulnak_a_Hableany_kasstrofajaval_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1427408-2c21-42b2-8f06-4ec7c3232f00","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Milliardos_nagysagu_karteritesi_perek_indulnak_a_Hableany_kasstrofajaval_kapcsolatban","timestamp":"2019. október. 05. 08:59","title":"Milliárdos nagyságú kártérítési perek indulnak a Hableány katasztrófájával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós kompakt, amelyekből most ügyes trükkökkel próbálnak crossoveres divatverziókat kreálni. Ilyen a Ford Focus Active is. ","shortLead":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós...","id":"20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928a6abb-de60-4154-8cf8-35fec878b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"Kicsikét durvább: teszten a Ford Focus Active","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","shortLead":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","id":"20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6510910f-d3be-49ad-b1c3-c561f20978ec","keywords":null,"link":"/elet/20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","timestamp":"2019. október. 06. 10:52","title":"Ilyen még nem történt: eszközt használó disznókat sikerült filmre venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]