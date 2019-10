Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","shortLead":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","id":"20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae432c-2538-45dd-ae06-f56d2c5cc5a9","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","timestamp":"2019. október. 07. 09:33","title":"Csernobilhoz ennél közelebb már aligha juthatnának a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kapásból a régi csokireklám jutott eszünkbe az új almás készülékről, amely első blikkre talán nem túl vonzó jelenség, belső értékei azonban gyorsan feledtetik a dizájnerek (véleményes) tévedéseit. A borsos árat viszont nem igazán.

","shortLead":"Kapásból a régi csokireklám jutott eszünkbe az új almás készülékről, amely első blikkre talán nem túl vonzó jelenség...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_max_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4193baf-d154-4754-8dbc-f741c3ee3c24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_max_teszt_velemeny","timestamp":"2019. október. 07. 20:03","title":"Ronda és finom: kipróbáltuk a szuperdrága iPhone 11 Pro Max-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott reakciót. ","shortLead":"A párt győri szervezetének Facebook-oldalára kikerült szöveget nehéz másképpen értelmezni, mint egy Borkai-ügyre adott...","id":"20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e8071b-e4d5-4f6b-af03-615640eb9b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_borkai_zsolt_gyor_polgarmester_kdnp_reakcio","timestamp":"2019. október. 07. 11:28","title":"Reagálhatott Borkai ügyére a győri KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el a városban a köztisztasági feladatokat, de még a kerékpárutakat is ők építik.","shortLead":"Jól szerepelt ifj. Károly Ferenc ceglédi fideszes képviselő szüleinek cége a közbeszerzéseken, így ők látják el...","id":"20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f130f424-adcc-4d8c-8dbe-870b1ddf2943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86066446-2133-447b-a3ff-0a8f7898a0bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Egy_fideszes_kepviselo_csaladjanak_cege_szazmmilliokert_nyert_el_megbizasokat_Cegleden","timestamp":"2019. október. 07. 10:19","title":"Egy fideszes képviselő családjának cége százmilliókért nyert el megbízásokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ömlött be az esővíz a stadionba a szombat esti Fehérvár FC–DVSC NB I.-es mérkőzésén, helyenként minivízesésként tódult be az eső a fedett lelátó alá. ","shortLead":"Ömlött be az esővíz a stadionba a szombat esti Fehérvár FC–DVSC NB I.-es mérkőzésén, helyenként minivízesésként tódult...","id":"20191006_beazas_szekesfehervar_sostoi_stadion_vizeses_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9739e96e-2ebc-41a6-b6cb-1728e85664e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c836a-92a1-475b-8a8d-c46dff5d7a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_beazas_szekesfehervar_sostoi_stadion_vizeses_eso","timestamp":"2019. október. 06. 08:39","title":"Beázott a Fehérvár egy évvel ezelőtt átadott, 14 milliárdos stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","shortLead":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","id":"20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9b8e1-21a5-49c1-b07d-bf6078142320","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","timestamp":"2019. október. 07. 16:31","title":"Erdogan szabat kezet kapott a kurd milícia szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két írónkat is évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosok között. Tavaly nem osztottak irodalmi Nobelt, így idén két nevet mond be csütörtökön 13 órakor a Svéd Akadémia képviselője. Vajon köztük lesz Krasznahorkai László vagy Nádas Péter?\r

\r

","shortLead":"Két írónkat is évek óta emlegetik a Nobel-díj várományosok között. Tavaly nem osztottak irodalmi Nobelt, így idén két...","id":"20191007_Iden_is_izgulhatunk_magyar_irodalmi_Nobeldijert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f2abf9-c759-48e8-8ef1-5845ad4b5eda","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Iden_is_izgulhatunk_magyar_irodalmi_Nobeldijert","timestamp":"2019. október. 07. 13:05","title":"Idén is izgulhatunk magyar irodalmi Nobel-díjért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","shortLead":"Az első körben csak szedánban elérhető elektromos autóból jövőre egy új változat érkezik majd.","id":"20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82636dd0-eb44-41fa-b32a-a0b025bb3e19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_villanyos_puttonyos_jon_a_porsche_761_loeros_taycan_kombija","timestamp":"2019. október. 07. 07:59","title":"Villanyos puttonyos: jön a Porsche 761 lóerős Taycan kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]