[{"available":true,"c_guid":"1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes közleményben reagált arra, hogy Scarlett Johansson úgy nyilatkozott, nem fejezte ki támogatását Tarlós István polgármesternek. Szalay-Bobrovniczky szerint ilyet se a főpolgármester, se más politikus nem mondott.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes közleményben reagált arra, hogy Scarlett Johansson úgy nyilatkozott, nem fejezte ki...","id":"20191008_SzalayBobrovniczky_Alexandra_Mi_sem_politikai_tamogataskent_ertekeltuk_Scarlett_Johansson_elismereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b5895f9-ea75-411e-bace-d47eb2ec0615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0604ef9-eec7-4030-ae0f-1183000242dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_SzalayBobrovniczky_Alexandra_Mi_sem_politikai_tamogataskent_ertekeltuk_Scarlett_Johansson_elismereset","timestamp":"2019. október. 08. 10:44","title":"Tarlós helyettese: Nem politikai támogatásként értékeltük Scarlett Johansson elismerését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti és mostani képét.","shortLead":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel...","id":"20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de690230-a219-4b65-b117-fc8a95dd8d2b","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","timestamp":"2019. október. 08. 13:59","title":"Zacher Gábor: Bárcsak Orbán Viktor kiállna a nép elé, és azt mondaná, emberek, fogyjunk le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt kapta.","shortLead":"Az elismerést idén a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint a puccsszerűen bezárt lap korábbi újságírója, Kácsor Zsolt...","id":"20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff76480-81eb-46b0-bf3a-6abf93f1c35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5576d-8fc1-448c-9bd8-2e3d81ddeef4","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_kacsor_zsolt_mertek_mediaelemzo_muhely_nepszabadsag_dij","timestamp":"2019. október. 08. 18:53","title":"Idén is átadták a Népszabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","shortLead":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","id":"20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f8323-95d4-42e3-a503-4376ca19aa2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","timestamp":"2019. október. 08. 07:59","title":"Hatalmas állítható szárnyat és 180 lóerőt kapott a kis Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti...","id":"20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3c179a-1d96-4106-a540-52d3c419b5f2","keywords":null,"link":"/360/20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","timestamp":"2019. október. 09. 17:30","title":"Radar 360: Orbán útmutatása Gödöllőn és lövöldözés egy német zsinagógánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata párti elnökjelöltségre pályázó Joe Biden volt amerikai alelnök személyesen 900 ezer dollárt kapott Ukrajnában lobbitevékenységségéért, míg az Ukrajnában működő Burisma gázipari cég több képviselője – köztük Joe Biden fia, Hunter Biden – összesen 16,5 millió dollárt kapott – jelentette be szerdán Kijevben Anton Derkacs parlamenti képviselő, aki megmutatta a kifizetéseket igazoló dokumentumokat is. ","shortLead":"A demokrata párti elnökjelöltségre pályázó Joe Biden volt amerikai alelnök személyesen 900 ezer dollárt kapott...","id":"20191009_Ukrajnai_kiszivarogtatas__Bidenek_nagyon_sok_penzt_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76d5cf33-747c-4b87-b2ee-ba65b3a9ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799febf6-5fda-4491-9071-9b232cb16f17","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Ukrajnai_kiszivarogtatas__Bidenek_nagyon_sok_penzt_kaptak","timestamp":"2019. október. 09. 16:03","title":"Ukrajnai kiszivárogtatás – Bidenék nagyon sok pénzt kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a1cebe-1fce-4f52-9c34-f724d232f1e0","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idősebbek talán emlékeznek még Eldar Rjazanov szovjet rendező 1975-ös filmjére, A sors iróniájára. Szilveszter éjjelén, bevodkázva, a kötelező gőzfürdő után Zsenya rossz gépre száll, és Moszkvát összekeveri Leningráddal (ma Szentpétervár). Mindkét városban létezik ugyanolyan nevű utca, amit bediktál a taxisnak, pont úgy néz ki a lakótelep, a ház, a lift, az ajtó, sőt még a kulcs is illik a zárba, és a villanykapcsoló is ugyanott van.","shortLead":"Idősebbek talán emlékeznek még Eldar Rjazanov szovjet rendező 1975-ös filmjére, A sors iróniájára. Szilveszter éjjelén...","id":"20191009_Panelidentitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a1cebe-1fce-4f52-9c34-f724d232f1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71540d0-3ae1-4002-adc6-2191cd284520","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Panelidentitas","timestamp":"2019. október. 09. 10:49","title":"Panelidentitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]