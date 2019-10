Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik a forgalmat az autópályáról.","shortLead":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik...","id":"20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e3db88-eca3-43ba-b3f7-32f5e3103a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","timestamp":"2019. október. 08. 09:20","title":"Tömegkarambol történt az M1-es mindkét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","shortLead":"Több tettes is lehetett, a rendőrség eddig egy embert fogott el. ","id":"20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2abb4-fe4b-4b81-b421-4245afc7c685","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Zsinagoganal_nyitottak_tuzet_Halleban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 09. 13:31","title":"Zsinagógánál nyitottak tüzet Halléban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg civilek lakta területre lő. ","shortLead":"A török elnök magyarázata szerint a békét próbálják megteremteni Szíriában, a kurdok azt állítják: a török hadsereg...","id":"20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9d088d-ce80-4cac-9985-8d70fe4279ca","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_torokorszag_erdogan_trump_kurdok","timestamp":"2019. október. 09. 18:48","title":"Megindult a török hadsereg, de mit lép a világ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","shortLead":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","id":"20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b81ad5-7a9a-4c9e-b8d3-69f06d7b4956","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","timestamp":"2019. október. 09. 05:10","title":"Napközben 20 fok is lehet, estére megjön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hárman kapták az elismerést.","shortLead":"Hárman kapták az elismerést.","id":"20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993534e9-0490-455f-9bdb-4ca0c4fec700","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 09. 12:10","title":"A lítiumion-akkumulátorokért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"kultura","description":"Októbertől 300 CEU-s diáknak már nem Budapesten, hanem Bécsben kezdődött a tanév. ","shortLead":"Októbertől 300 CEU-s diáknak már nem Budapesten, hanem Bécsben kezdődött a tanév. ","id":"20191008_Bejartuk_a_CEU_becsi_kampuszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4968c6-0a1e-4e5a-b033-b478a3291be5","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Bejartuk_a_CEU_becsi_kampuszat","timestamp":"2019. október. 08. 12:25","title":"Egy gombnyomással oldják meg a könyvtári kölcsönzést a CEU bécsi kampuszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Vekerdy Tamás, elfogyóban az ENSZ pénze és radikális blogger inzultálta Alföldit. A hvg360 esti...","id":"20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3c179a-1d96-4106-a540-52d3c419b5f2","keywords":null,"link":"/360/20191009_Radar_360_Orban_utmutatasa_Godollon_es_lovoldozes_egy_nemet_zsinagoganal","timestamp":"2019. október. 09. 17:30","title":"Radar 360: Orbán útmutatása Gödöllőn és lövöldözés egy német zsinagógánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blizzard a versenyszabályzatára hivatkozva jelentette be, hogy a játékostól elveszik addigi nyereményét, egy éven át pedig nem indulhat egyetlen Hearthstone-kiírásban sem.","shortLead":"A Blizzard a versenyszabályzatára hivatkozva jelentette be, hogy a játékostól elveszik addigi nyereményét, egy éven át...","id":"20191008_blizzard_hearthstone_jatek_hongkongi_tuntetes_stream","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ae88c-60f4-4261-9465-c48b4cedb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6ba54-b24e-4589-bbda-4e240a98a7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_blizzard_hearthstone_jatek_hongkongi_tuntetes_stream","timestamp":"2019. október. 08. 12:03","title":"Kizárta és lenullázta a Blizzard a játékost, aki a hongkongi tüntetők mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]